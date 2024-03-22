Уходит эпоха — Билялетдинов покидает тренерский пост в «Ак Барсе». Его хоккей безнадежно устарел

На традиционной клубной пресс-конференции по окончании сезона Билялетдинов заявил о том, что уходит с поста главного тренера «Ак Барса». Давно известно, что одна из его любимейших фраз — «время покажет». Оно как раз и показало, что нынешнее решение логично как таблица умножения и является лишь констатацией очевидного. Опытнейший специалист устал, не может работать с прежним энтузиазмом, его взгляды и подходы остались прежними, потеряв эффективность. Игнорировать современные тенденции уже нельзя.

О том, что он окончательно отойдет от тренерской деятельности, кажется, никто сейчас жалеть не будет. Не в человеческом плане, а в смысле вклада в хоккейную индустрию. После титула в 2017 году Билялетдинов остался стоять на месте. Хоккей в исполнении его «Ак Барса» с привычной схемой «1−4» — тоска и уныние, которые без хороших результатов воспринимаются как погружение в каменный век.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Легко можно представить, что Вячеслав Быков, выбравший пенсию в семейном кругу в тихой Швейцарии, спокойно сейчас найдет работу в КХЛ, если этого захочет. Тогда как от Билялетдинова устали даже те, кто его всегда защищал и гордился прежними титулами «Ак Барса». Каждому времени нужны свои герои. Лучше, чтобы Зинэтула Хайдярович за всем теперь смотрел со стороны. Свою фамилию в историю клуба он уже вписал навечно, и последние неудачи на легендарный ореол вокруг него не повлияют.

Однако в Казани настолько привыкли ассоциировать все достижения с работой Билялетдинова, что загнали себя самих в тупик, постоянно обращаясь к одному человеку. Никто не покушается на прежние заслуги. Но сейчас «Ак Барсу» как минимум нужна тихая революция.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FWaIbDw8e0c" title="Что творится в "Авангарде" / СКА и "Динамо" - что не так / кто заменит Билла #ЗислисШевченкоПотапов" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это раньше смена вектора, в котором движется клуб, воспринималась как покушение на святыни. Хотя период Дмитрия Квартальнова спустя несколько лет нельзя воспринимать как однозначный провал. Более того, он заложил определенную базу на будущее, подтянув и раскрыв молодых ребят. Времена, когда можно было купить сильных игроков и назначить классного тренера, чтобы быстро добиться результата, прошли. Теперь титул еще в большей мере квинтэссенция процессов, которые могут идти несколько лет. При максимально сузившемся рынке сделать результат «здесь и сейчас» почти невозможно. Нынешний плей-офф, когда один за другим терпят крах фавориты, в этом убеждает.

Руководство «Ак Барса» привыкло ориентироваться на громкие фамилии и прежние титулы. Так в клубе появился Олег Знарок, обсуждался Боб Хартли, и сейчас в слухах вовсю фигурирует Илья Воробьев. Сейчас важнее найти специалиста, готового и умеющего работать на перспективу. Это не означает, что чемпионские амбиции необходимо убрать далеко и надолго. Перед глазами есть пример «Металлурга» с Андреем Разиным — там перестройка произошла на лету без особенного ущерба. Чем быстрее это поймут в Казани высокопоставленные люди, тем будет лучше для клуба. Уход Билялетдинова может стать благом в долгосрочном плане. Теперь «Ак Барс» должен создавать тренды и делать их модными не только вокруг хоккея, но и на льду.