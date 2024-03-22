Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Динамо М
54
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.03
Колорадо
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.03
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Сиэтл
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
14
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
18.03
Динамо М
Трактор
ОТ
45
18.03
Авангард
Локомотив
07
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Полиция сделала заявление о смерти тренера Кольцова

В полицейском управлении округа Майами-Дейд сделали заявление о смерти ассистента главного тренера уфимского хоккейного «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Его приводит РИА Новости.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Источник: hockey.by

«Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

О смерти 42-летнего Кольцова стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в Национальной хоккейной лиге за команду «Питтсбург Пингвинс». В России он играл за «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак» и «Атлант». В составе «Салавата Юлаева» Кольцов побеждал в Кубке Гагарина, а с 2022-го входил в тренерский состав клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена Костомарова рассказала о браке с фигуристом
Названо условие для восстановления отношений между МОК и Россией
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь