Полиция сделала заявление о смерти тренера Кольцова

«Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — говорится в сообщении. Отмечается, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

О смерти 42-летнего Кольцова стало известно 19 марта. Полиция в качестве одной из версий случившегося рассматривает самоубийство.

Кольцов известен по выступлению в Национальной хоккейной лиге за команду «Питтсбург Пингвинс». В России он играл за «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак» и «Атлант». В составе «Салавата Юлаева» Кольцов побеждал в Кубке Гагарина, а с 2022-го входил в тренерский состав клуба.