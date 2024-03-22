«Трактор» обыграл московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 5:4 обыграл московское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чарльз Робинсон (11-я минута), Данил Юртайкин (13), Антон Бурдасов (17), Джек Родуолд (20) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличились Седрик Пакетт (9), Джордан Уил (26, 50) и Эрик О'Делл (60).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. В полуфинале челябинский клуб сыграет с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». На данный момент в серии ведет команда из Ярославля (2−1), четвертый матч соперники проведут позднее в пятницу на льду «Локомотива».

«Динамо» и «Трактор» встречались в финале Кубка Гагарина 2013 года. Тогда столичная команда одержала победу со счетом 4−2 в серии и завоевала второй титул подряд. После этого бело-голубые не проходили дальше второго раунда плей-офф. «Трактор» в пятый раз дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, челябинская команда преодолевала эту стадию один раз.