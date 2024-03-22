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19:43 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» обыграл московское «Динамо» и стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

Челябинская команда выиграла серию со счетом 4−0.

Трактор
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 5:4 обыграл московское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чарльз Робинсон (11-я минута), Данил Юртайкин (13), Антон Бурдасов (17), Джек Родуолд (20) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличились Седрик Пакетт (9), Джордан Уил (26, 50) и Эрик О'Делл (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. В полуфинале челябинский клуб сыграет с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». На данный момент в серии ведет команда из Ярославля (2−1), четвертый матч соперники проведут позднее в пятницу на льду «Локомотива».

«Динамо» и «Трактор» встречались в финале Кубка Гагарина 2013 года. Тогда столичная команда одержала победу со счетом 4−2 в серии и завоевала второй титул подряд. После этого бело-голубые не проходили дальше второго раунда плей-офф. «Трактор» в пятый раз дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, челябинская команда преодолевала эту стадию один раз.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. «Динамо» заняло первое место в общей таблице КХЛ и Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Трактор» стал шестым в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (4−2), «Трактор» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

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