Впервые в истории КХЛ чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счетом 0−4

Со счётом 5:4 победу одержали уральцы.
Таким образом, бело-голубые завершили свой кубковый путь, протерпев четвёртое поражение кряду. Впервые в истории лиги победитель регулярного чемпионата проиграл серию со счётом 0−4.
Челябинский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина и сыграет там в пятый раз в истории. Лишь раз «Трактор» смог пробиться в финал.
Команда Алексея Заварухина встретится с победителем пары «Авангард» — «Локомотив», которые прямо сейчас проводят четвёртый матч второго раунда. Идёт первый период, ярославцы ведут 1:0. Счёт в серии 2−1 в пользу команды Игоря Никитина.