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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Впервые в истории КХЛ чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счетом 0−4

В Челябинске завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо».

Трактор
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Источник: РИА "Новости"

Со счётом 5:4 победу одержали уральцы.

Таким образом, бело-голубые завершили свой кубковый путь, протерпев четвёртое поражение кряду. Впервые в истории лиги победитель регулярного чемпионата проиграл серию со счётом 0−4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Челябинский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина и сыграет там в пятый раз в истории. Лишь раз «Трактор» смог пробиться в финал.

Команда Алексея Заварухина встретится с победителем пары «Авангард» — «Локомотив», которые прямо сейчас проводят четвёртый матч второго раунда. Идёт первый период, ярославцы ведут 1:0. Счёт в серии 2−1 в пользу команды Игоря Никитина.

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