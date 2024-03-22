Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
31
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.03
Колорадо
Коламбус
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
54
Хоккей. НХЛ
23.03
Аризона
Сиэтл
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Локомотив
Авангард
31
17:00
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:54 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» одержал третью победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Четвертый матч прошел в Ярославле и завершился со счетом 3:1.

Локомотив
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Локомотив"

ТАСС, 22 марта. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 815 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Иванов (5-я минута), Иван Чехович (42) и Никита Кирьянов (55). У проигравших отличился Михаил Гуляев (54).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч противостояния пройдет 24 марта в Омске. После второго матча серии (7:0 в пользу «Локомотива») пост главного тренера «Авангарда» покинул Михаил Кравец. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин, под руководством которого команда выиграла третий матч серии (2:1 в овертайме).

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. «Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» стал третьим на Западе.

Читайте также
Локомотив
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Авангард
 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь