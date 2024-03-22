«Локомотив» одержал третью победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

ТАСС, 22 марта. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 815 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Иванов (5-я минута), Иван Чехович (42) и Никита Кирьянов (55). У проигравших отличился Михаил Гуляев (54).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч противостояния пройдет 24 марта в Омске. После второго матча серии (7:0 в пользу «Локомотива») пост главного тренера «Авангарда» покинул Михаил Кравец. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин, под руководством которого команда выиграла третий матч серии (2:1 в овертайме).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.