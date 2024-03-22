«Локомотив» одержал третью победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Четвертый матч прошел в Ярославле и завершился со счетом 3:1.
Четвертый матч прошел в Ярославле и завершился со счетом 3:1.
ТАСС, 22 марта. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 обыграл омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 815 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Георгий Иванов (5-я минута), Иван Чехович (42) и Никита Кирьянов (55). У проигравших отличился Михаил Гуляев (54).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч противостояния пройдет 24 марта в Омске. После второго матча серии (7:0 в пользу «Локомотива») пост главного тренера «Авангарда» покинул Михаил Кравец. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин, под руководством которого команда выиграла третий матч серии (2:1 в овертайме).
Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. «Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» стал третьим на Западе.