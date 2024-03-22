СКА объявил о закрытии фан-зоны 23 марта в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 23.03.2024, 14:30 Автомобилист - СКА -

«Ужасные новости из Москвы приходят этим вечером. В столичном “Крокус Сити Холле” был совершен теракт, в результате которого пострадали и погибли люди.



Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия…



В связи с произошедшим фан-зона 23 марта на СКА-Арене отменена. Берегите себя и будьте осторожны» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».