Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Коламбус
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Питтсбург
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
Б
76
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
Хоккей. КХЛ. Все результаты
11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч серии плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» перенесли из-за теракта

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четвертый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» перенесен на другую дату, сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Спартак
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти в Москве на «Мегаспорте» в субботу, 23 марта, и начаться в 17:00 мск.

«Согласно постановлению мэра Москвы, в связи со страшной трагедией отменены все массовые мероприятия, намеченные на 23 и 24 марта. Запланированный на 23 марта 2024 года, четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между “Спартаком” и “Металлургом” отменен. Игра будет перенесена на другую дату, о чем лига сообщит дополнительно. Информация о билетах, приобретенных на матч 23 марта, также будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Другой матч, намеченный на субботу, «Автомобилист» — СКА состоится и начнется с минуты молчания.

«На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены», — сообщает КХЛ в своем Telegram-канале.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети, 60 взрослых и один ребенок — в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

 Винер сравнила гимн, утвержденный МОК для России, с похоронным маршем
'Не чувствую особо никакой ответственности' : честное интервью юной звезды фигурного катания
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь