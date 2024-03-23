Матч серии плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» перенесли из-за теракта

Встреча должна была пройти в Москве на «Мегаспорте» в субботу, 23 марта, и начаться в 17:00 мск.

«Согласно постановлению мэра Москвы, в связи со страшной трагедией отменены все массовые мероприятия, намеченные на 23 и 24 марта. Запланированный на 23 марта 2024 года, четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между “Спартаком” и “Металлургом” отменен. Игра будет перенесена на другую дату, о чем лига сообщит дополнительно. Информация о билетах, приобретенных на матч 23 марта, также будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Другой матч, намеченный на субботу, «Автомобилист» — СКА состоится и начнется с минуты молчания.

«На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены», — сообщает КХЛ в своем Telegram-канале.