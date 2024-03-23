Матч КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом», запланированный на 24 марта, перенесен
Встреча должна была состояться в Омске.
Встреча должна была состояться в Омске.
ТАСС, 23 марта. Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».
Встреча должна была состояться 24 марта в Омске. «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.
«Пятый матч серии второй стадии плей-офф “Авангард” — “Локомотив”, запланированный на 24 марта, перенесен. Новую дату КХЛ сообщит дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы «Авангарда».
Ранее была перенесена четвертая игра серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», которая должна была пройти в Москве 23 марта. Встреча в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА пройдет согласно расписанию в субботу и начнется в 14:30 мск.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 90 человек.