Матч КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом», запланированный на 24 марта, перенесен

ТАСС, 23 марта. Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

Встреча должна была состояться 24 марта в Омске. «Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.

«Пятый матч серии второй стадии плей-офф “Авангард” — “Локомотив”, запланированный на 24 марта, перенесен. Новую дату КХЛ сообщит дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы «Авангарда».

Ранее была перенесена четвертая игра серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», которая должна была пройти в Москве 23 марта. Встреча в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА пройдет согласно расписанию в субботу и начнется в 14:30 мск.