СКА спас серию. Надолго ли? | Источник: Спорт-Экспресс

Этим вечером СКА и «Автомобилисту» пришлось сыграть меньше чем через сутки после одной из самых страшных трагедий в истории страны. Если матч «Спартака» и «Металлурга» в Москве КХЛ днем перенесла на 26 марта, то встречу в Екатеринбурге сдвигать не стала и объявила, что она пройдет со зрителями при соблюдении повышенных мер безопасности и начнется с минуты молчания. При этом традиционно сопутствующие хоккею развлекательные активности в КРК «Уралец» были отменены. Пойти на это решение лиге позволила позиция администрации Свердловской области, не ставшей вводить запрет на проведение массовых мероприятий. И как к нему относиться в такой тяжелый для всей России день, каждый решит для себя сам.

Оказавшись на краю пропасти, Роман Ротенберг ожидаемо пошел на существенные изменения в составе. Главный тренер СКА разбил некогда незыблемую связку Хайруллина с Глотовым, перетряхнул абсолютно все тройки нападения, а также убрал в запас «наигравшегося» Лайпсика, Галимова, Полякова и Федотова, допустившего ужасную ошибку в овертайме прошлого матча. Вместо них в ростере гостей появились Камалов, Кадейкин, Гальченюк и еще не игравший в этом плей-офф Старков.

Нужно ли говорить, что полные трибуны пятитысячного «Уральца», лишившиеся музыкального сопровождения, в первые несколько минут после стартового вбрасывания молчали, боясь нарушить напряженную тишину? Общая атмосфера во дворце намекала, что хоккей в этот черный день был не совсем уместен. Только сложно сказать, насколько сдержанность собственных болельщиков ударила по эмоциям команды Николая Заварухина.

Петербуржцы в первом периоде не производили впечатления команды, которая готова играть на разрыв аорты и которой нужно обязательно спасать серию. Хозяева в дебюте встречи превосходили соперника в движении, неплохо нагружали Серебрякова и вполне могли оперативно открывать счет. Однако, не реализовав убойный момент на 7-й минуте, уральцы вместо заброшенной шайбы получили контратаку на свои ворота и впервые позволили гостям забросить первыми в этом противостоянии. Причем автором важнейшего гола для армейцев стал Глотов — с большим отрывом, пожалуй, лучший игрок СКА в этом плей-офф.

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А еще через несколько смен питерцы не стали разбрасываться первым большинством в матче, быстро удвоив преимущество. И после шайбы Гальченюка, не давшего пропасть великолепной передаче Кадейкина на пятак, Ротенберг имеет полное право сказать, что его перестановки сработали.

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Оказавшись в нетипичной роли догоняющего, «Автомобилист» не выглядел обреченным или сломленным. Хозяева по-прежнему превосходили СКА в движении и активности, чаще играя первым номером, но размочить Серебрякова смогли лишь на 35-й минуте. Успех принесла простота и серия добиваний от третьего звена, в котором в центре между Голышевым и Макеевым по ходу матча оказался Да Коста.

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Хозяева были максимально близки к тому, чтобы сравнять счет по горячим следам, сразу же получив большинство после удаления Старкова. Однако от второй пропущенной армейцев уберегла не только надежная игра Серебрякова, но и чрезмерное желание уральцев разыграть шайбу до верного. А незадолго до второго перерыва парни Заварухина усложнили себе задачу, позволив накатить на ворота Галкина, сменившего Аликина по ходу первой двадцатиминутки, и отличиться пропускавшему прошлый матч Камалову.

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Великолепный шанс на спасение уже в самом начале третьего периода уральцам подарил все тот же Камалов, махнувший клюшкой по лицу Севостьянова на двойное удаление. Правда, свое преимущество спецбригады «Автомобилиста» попросту разбазарили, и за это они могут винить только себя. Гол Макеева за 12 минут до финальной сирены обещал сделать концовку максимально яркой. Но в итоге закрыть серию дома и отменить пятый матч в Санкт-Петербурге екатеринбуржцы не сумели.

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