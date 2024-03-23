Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. НХЛ
24.03
Нью-Джерси
Оттава
Хоккей. НХЛ
24.03
Торонто
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
24.03
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
24.03
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
24.03
Вегас
Коламбус
Хоккей. НХЛ
24.03
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.03
Сан-Хосе
Чикаго
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
14:30
Автомобилист
СКА
25
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА спас серию. Надолго ли?

Армейцы выиграли четвертый матч в Екатеринбурге.

Автомобилист
СКАКХЛ: таблица и календарь
СКА спас серию. Надолго ли? | Источник: Спорт-Экспресс

Этим вечером СКА и «Автомобилисту» пришлось сыграть меньше чем через сутки после одной из самых страшных трагедий в истории страны. Если матч «Спартака» и «Металлурга» в Москве КХЛ днем перенесла на 26 марта, то встречу в Екатеринбурге сдвигать не стала и объявила, что она пройдет со зрителями при соблюдении повышенных мер безопасности и начнется с минуты молчания. При этом традиционно сопутствующие хоккею развлекательные активности в КРК «Уралец» были отменены. Пойти на это решение лиге позволила позиция администрации Свердловской области, не ставшей вводить запрет на проведение массовых мероприятий. И как к нему относиться в такой тяжелый для всей России день, каждый решит для себя сам.

Оказавшись на краю пропасти, Роман Ротенберг ожидаемо пошел на существенные изменения в составе. Главный тренер СКА разбил некогда незыблемую связку Хайруллина с Глотовым, перетряхнул абсолютно все тройки нападения, а также убрал в запас «наигравшегося» Лайпсика, Галимова, Полякова и Федотова, допустившего ужасную ошибку в овертайме прошлого матча. Вместо них в ростере гостей появились Камалов, Кадейкин, Гальченюк и еще не игравший в этом плей-офф Старков.

Нужно ли говорить, что полные трибуны пятитысячного «Уральца», лишившиеся музыкального сопровождения, в первые несколько минут после стартового вбрасывания молчали, боясь нарушить напряженную тишину? Общая атмосфера во дворце намекала, что хоккей в этот черный день был не совсем уместен. Только сложно сказать, насколько сдержанность собственных болельщиков ударила по эмоциям команды Николая Заварухина.

Петербуржцы в первом периоде не производили впечатления команды, которая готова играть на разрыв аорты и которой нужно обязательно спасать серию. Хозяева в дебюте встречи превосходили соперника в движении, неплохо нагружали Серебрякова и вполне могли оперативно открывать счет. Однако, не реализовав убойный момент на 7-й минуте, уральцы вместо заброшенной шайбы получили контратаку на свои ворота и впервые позволили гостям забросить первыми в этом противостоянии. Причем автором важнейшего гола для армейцев стал Глотов — с большим отрывом, пожалуй, лучший игрок СКА в этом плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

А еще через несколько смен питерцы не стали разбрасываться первым большинством в матче, быстро удвоив преимущество. И после шайбы Гальченюка, не давшего пропасть великолепной передаче Кадейкина на пятак, Ротенберг имеет полное право сказать, что его перестановки сработали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказавшись в нетипичной роли догоняющего, «Автомобилист» не выглядел обреченным или сломленным. Хозяева по-прежнему превосходили СКА в движении и активности, чаще играя первым номером, но размочить Серебрякова смогли лишь на 35-й минуте. Успех принесла простота и серия добиваний от третьего звена, в котором в центре между Голышевым и Макеевым по ходу матча оказался Да Коста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева были максимально близки к тому, чтобы сравнять счет по горячим следам, сразу же получив большинство после удаления Старкова. Однако от второй пропущенной армейцев уберегла не только надежная игра Серебрякова, но и чрезмерное желание уральцев разыграть шайбу до верного. А незадолго до второго перерыва парни Заварухина усложнили себе задачу, позволив накатить на ворота Галкина, сменившего Аликина по ходу первой двадцатиминутки, и отличиться пропускавшему прошлый матч Камалову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Великолепный шанс на спасение уже в самом начале третьего периода уральцам подарил все тот же Камалов, махнувший клюшкой по лицу Севостьянова на двойное удаление. Правда, свое преимущество спецбригады «Автомобилиста» попросту разбазарили, и за это они могут винить только себя. Гол Макеева за 12 минут до финальной сирены обещал сделать концовку максимально яркой. Но в итоге закрыть серию дома и отменить пятый матч в Санкт-Петербурге екатеринбуржцы не сумели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Богун

Автомобилист
2:5
0:2, 1:1, 1:2
СКА
 Путин отреагировал на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
Умер Василий Уткин — голос футбола для целых поколений
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь