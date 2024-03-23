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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о первой победе своей команды в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (5:2, 1−3).

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Ротенберг прокомментировал первую победу СКА в серии с «Автомобилистом» | Источник: Чемпионат.com

«Глотов? Команда победила. Командная работа, каждый игрок внёс свой вклад в победу. Соперник нанёс 11 бросков с пятака? Есть, что улучшить, в первую очередь нужно убрать удаления. Убрали ошибки визуальные, сейчас убираем удаления и будем играть ещё лучше.

Как удалось сохранить каменное спокойствие в концовке? Это же хоккей, игра — это праздник для каждого игрока и тренера, самоё любимое дело. Любовь к хоккею поднимает настроение, мы получаем удовольствие от игр и видим, что мы можем побеждать за счёт наших правильных командных действий. Но можем играть ещё лучше, спокойно готовимся к следующей игре. Насколько доволен игрой команды? Счёт на табло», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

СКА проигрывает в серии 1−3. Следующий матч соперников состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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