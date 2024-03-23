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18:28 (мск), источник: ТАСС

КХЛ утвердила даты перенесенных матчей плей-офф

Ранее лига перенесла четвертый и пятый матчи серии «Спартак» — «Металлург», а также пятую игру между «Авангардом» и «Локомотивом».

Спартак
Металлург Мг
Авангард
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальные серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) и «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) возобновятся 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Четвертый матч серии “Спартак” — “Металлург” состоится в Москве 26 марта. Пятая игра пройдет 28 марта в Магнитогорске. Пятый матч серии “Авангард” — “Локомотив” состоится в Омске 26 марта», — говорится в сообщении лиги.

Ранее лига перенесла четвертый и пятый матчи серии «Спартак» — «Металлург» из-за теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Четвертая встреча должна была пройти 23 марта в Москве, пятая — 25 марта в Магнитогорске. «Металлург» ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Пятый матч серии «Авангард» — «Локомотив» был запланирован на 24 марта, ярославская команда ведет в серии со счетом 3−1.

Также КХЛ сообщила, что пятый матч серии между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом» не будет перенесен и пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге. После четырех игр «Автомобилист» ведет в серии со счетом 3−1.

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