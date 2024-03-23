Ротенберг после матча КХЛ сравнил себя с солдатом, выполняющим приказ

Источник: https://vk.com/ska

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал на пресс-конференции, что команде было непросто выходить на лед на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле».

СКА 23 марта обыграл в гостях екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:2 в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Автомобилиста».

«Хочу сказать, что нам было непросто играть в такой тяжелый день. Обе команды вышли и сыграли в хоккей. Показали всем, что нашу страну ничем не запугать. Россия — сильная держава», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

На вопрос, как принималось решение, чтобы матч состоялся, Ротенберг ответил: «Мы солдаты. Нам лига дает приказ — мы играем. Не принимаем участия в этих переговорах. “Партия сказала: “Надо!” — комсомол ответил: “Есть!”.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее КХЛ перенесла на 26 марта четвертый матч серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» (должен был пройти 23-го) и пятый матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» (24-го). Но встреча СКА и «Автомобилиста» прошла по расписанию.