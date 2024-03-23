Кудашов заслужил еще один шанс в «Динамо». Вылет из плей-офф не должен перечеркнуть успешную регулярку | Источник: Спорт-Экспресс

«Трактор» продолжает идти по головам фаворитов в плей-офф. В первом раунде преобразившаяся команда Алексея Заварухин отправила в отпуск «Салават Юлаев», а во втором за четыре матча разобралась с победителем регулярки — московским «Динамо». Для бело-голубых оглушительное поражение — провал. Команду Алексея Кудашова относили к главным претендентам на Кубок Гагарина, но поход за трофеем закончился во втором раунде, а москвичи не выиграли у «Трактора» ни одного матча. «Динамо» — запутанная организация, и такие итоги сезона только приумножат кадровую смуту. В чем уверен точно — главный тренер Алексей Кудашов должен продолжить работу с командой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт Кудашова истекает после сезона-2023/24, который во многом должен был стать определяющим. Тренер рулит «Динамо» три года. За это время команда так и не взлетела дальше второго раунда плей-офф. При этом нынешний сезон стал самым успешным — «Динамо» ровно прошло регулярку и выиграло Кубок Континента. Это первый трофей бело-голубых с 2014 года. Весомый аргумент, чтобы признать: в регулярке тренерский штаб справился с работой на «отлично». Кудашов понял особенности расширенного до 68 матчей чемпионата и, несмотря на короткую скамейку, обогнал на финише и СКА, и «Локомотив».

Конфуз в плей-офф по впечатлениям перекрывает успехи регулярки. «Динамо» — особенная организация для КХЛ. Внутри клуба продолжается борьба за власть, которая то усиливается, то незначительно затихает. Фамилии героев и вредителей «Динамо» известны. Вернуть прежние позиции в клубе пытается Андрей Сафронов, руководящий сейчас детской школой. Мощный регулярный чемпионат не усилил иммунитет нынешних руководителей. Речь о спортивном директоре Алексее Сопине и генеральном директоре Сергее Сушко. Вместо поддержки им, как и Кудашову, только вставляли палки в колеса и мешали нормально управлять командой — так, как это происходит в других клубах. Это проявлялось и в организационных вопросах, и в финансовых.

Кудашов с Сопиным заслужили еще один сезон, чтобы попытаться реализовать свои идеи. Нынешняя команда прогрессировала, хотя за пределами первой тройки не обладала большими звездами. Разве что выделялись Дмитрий Рашевский и Эрик О’Делл. В остальном «Динамо» строилось на вырост. Какой бы тренер ни продолжил руководить бело-голубыми, он получит хорошую прослойку игроков, которые способны в ближайшие год-два прогрессировать еще сильнее. В плей-офф этого движения вперед оказалось недостаточно, чтобы пройти «Трактор». А ротацией Кудашов не владел — тренер использовал всех, кто есть, не считая хоккеистов МХЛ.

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Возвращаясь к серии с «Трактором», состав челябинцев не только разнообразнее, но и опытнее, если разбирать кубковый бэкграунд. В будущем состав требует точечной отладки. Исключение — вратари. Они подвели «Динамо». Кудашов жонглировал Коноваловым и Моторыгиным, как неопытный фокусник, у которого так и не получается удивить народ. В начале серии не выручил Илья, в четвертом матче не пошла игра у Максима. Ставка на Коновалова, как первого номера «Динамо», не сыграла — это очевидный факт. Пожалуй, только во вратарской чехарде можно обвинить Кудашова. О проблеме с голкиперами москвичей говорилось весь сезон, но в дедлайн клуб остался при своих. Нового вратаря так и не подписали.

Поставленная перед «Динамо» задача на сезон не выполнена. От команды ждали выход в полуфинал. Однако одна серия плей-офф не должна ставить крест на всем, что Кудашов сделал для клуба. Тренер заслужил продление контракта еще в концовке регулярки, когда забрал Кубок Континента. Странно обесценивать то, что на длинной дистанции команда играла здорово и подошла к плей-офф фаворитом. Проблема «Динамо» — не в Кудашове или Сопине, который проделал большую менеджерскую работу, а в нынешней системе управления. Только клуб, живущий, как единый механизм, способен претендовать на большие победы. О «Динамо» так говорить нельзя.

Бело-голубым надо держаться за Кудашова, учитывая тренерский дефицит на рынке. Охоту на специалиста такого уровня после сезона могут устроить и «Ак Барс», где завершилась эпоха Зинэтулы Билялетдинова, и «Авангард», неожиданно уволивший Михаила Кравца по ходу серии с «Локомотивом». Чем быстрее «Динамо» договорятся с Кудашовым и Сопиным о дальнейшем сотрудничестве, тем лучше. Одна проигранная серия не должна перечеркивать прогресс, которого команда добилась за последние годы. Бело-голубым незачем метаться и искать нового тренера. Только стабильность и единство вернут нам сильное «Динамо».