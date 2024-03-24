Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:30
Вашингтон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Коламбус
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Чикаго
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Б
43
Хоккей. НХЛ
25.03
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.03
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Оттава
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Эдмонтон
63
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
23.03
Автомобилист
СКА
25
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:21 (мск), источник: ТАСС

СКА направит средства от продажи билетов на матч плей-офф КХЛ пострадавшим при теракте

Пятая игра серии Кубка Гагарина между петербургским клубом и екатеринбургским «Автомобилистом» запланирована на 25 марта.

СКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК СКА

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА направят на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус сити холле». Об этом в своем телеграм-канале написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/4 финала, 25.03.2024, 19:30

СКА-Автомобилист-

«Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с “Автомобилистом” СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу один миллион рублей. Сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. В это тяжелое время мы с вами», — написал Ротенберг.

Пятый матч серии запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге. В серии лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Автомобилист
2:5
0:2, 1:1, 1:2
СКА
 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь