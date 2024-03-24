СКА направит средства от продажи билетов на матч плей-офф КХЛ пострадавшим при теракте

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и петербургским СКА направят на помощь пострадавшим во время теракта в «Крокус сити холле». Об этом в своем телеграм-канале написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 25.03.2024, 19:30 СКА - Автомобилист -

«Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с “Автомобилистом” СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу один миллион рублей. Сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. В это тяжелое время мы с вами», — написал Ротенберг.

Пятый матч серии запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге. В серии лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 154 человека.