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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Быков оценил шансы СКА на победу в серии с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о шансах СКА отыграться в серии с «Автомобилистом».

Автомобилист
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Быков оценил шансы СКА на победу в серии с «Автомобилистом» | Источник: Чемпионат.com

«Безусловно, СКА может рассчитывать на победу в серии. Пока не прозвучала финальная сирена последнего матча, шансы есть у обеих команд, поэтому спортсмены никогда не должны сдаваться. Думаю, что в первых трёх матчах не СКА был плох, а “Автомобилист” сыграл отлично и смог повести 3−0. Но последнюю точку всегда сложно поставить. На мой взгляд, в завтрашнем матче всё будет зависеть от тренеров команд, как они смогут поставить задачу и мотивировать хоккеистов», — приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, сейчас петербургский клуб проигрывает в четвертьфинальной серии «Автомобилисту» со счётом 1−3. 23 марта в четвёртой встрече соперников СКА одержал победу со счётом 5:2 и сократил отставание в счёте серии.

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