Быков оценил шансы СКА на победу в серии с «Автомобилистом»

«Безусловно, СКА может рассчитывать на победу в серии. Пока не прозвучала финальная сирена последнего матча, шансы есть у обеих команд, поэтому спортсмены никогда не должны сдаваться. Думаю, что в первых трёх матчах не СКА был плох, а “Автомобилист” сыграл отлично и смог повести 3−0. Но последнюю точку всегда сложно поставить. На мой взгляд, в завтрашнем матче всё будет зависеть от тренеров команд, как они смогут поставить задачу и мотивировать хоккеистов», — приводит слова Быкова Metaratings.