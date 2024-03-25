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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Генеральный директор минского «Динамо» назвал главный итог сезона КХЛ для своего клуба

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий подвёл итоги сезона для белорусской команды.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Генеральный директор минского «Динамо» назвал главный итог сезона КХЛ для своего клуба | Источник: Чемпионат.com

«Сезон получится ярким и интересным. В регулярке команда показывала атакующий хоккей, обновила рекорд по голам и вышла в положительный баланс по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Было много волевых побед, в том числе над грандами лиги. Но для нас особенно важно, что заметную роль играли молодые белорусские хоккеисты. Многие уже стали выходить на лидирующие роли. Это главный итог», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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Минское «Динамо» завершило сезон-2023/2024 после проигрыша одноклубникам из Москвы в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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