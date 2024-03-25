«Авангард» направит средства от продажи билетов на матч КХЛ пострадавшим при теракте

Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

ТАСС, 25 марта. Руководство омского «Авангарда» направит средства от продажи билетов на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» пострадавшим при теракте в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет 26 марта в Омске.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с “Локомотивом”, “Авангард” направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в “Крокус сити холле”», — говорится в сообщении.