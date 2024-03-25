«Авангард» направит средства от продажи билетов на матч КХЛ пострадавшим при теракте
Омский клуб проведет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» 26 марта.
Омский клуб проведет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» 26 марта.
ТАСС, 25 марта. Руководство омского «Авангарда» направит средства от продажи билетов на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» пострадавшим при теракте в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Встреча пройдет 26 марта в Омске.
«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с “Локомотивом”, “Авангард” направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в “Крокус сити холле”», — говорится в сообщении.
Изначально матч должен был пройти 24 марта, но был перенесен на другую дату из-за теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Группа вооруженных людей устроила стрельбу в холле и в самом концертном зале. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.