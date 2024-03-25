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11:00 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» направит средства от продажи билетов на матч КХЛ пострадавшим при теракте

Омский клуб проведет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» 26 марта.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

ТАСС, 25 марта. Руководство омского «Авангарда» направит средства от продажи билетов на пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» пострадавшим при теракте в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет 26 марта в Омске.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с “Локомотивом”, “Авангард” направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в “Крокус сити холле”», — говорится в сообщении.

Изначально матч должен был пройти 24 марта, но был перенесен на другую дату из-за теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Группа вооруженных людей устроила стрельбу в холле и в самом концертном зале. По последним данным подмосковного главка МЧС РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.

Локомотив
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Авангард
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