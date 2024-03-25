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19:23 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Салавата» Ежов завершил игровую карьеру

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов покинул команду и завершил карьеру хоккеиста. Об этом сообщил главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов.

Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Илья Ежов попрощался с командой. Я так понимаю, он завершил свою игровую карьеру», — приводятся слова Козлова на сайте КХЛ.

В текущем сезоне 37-летний вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата.

Ежов начал карьеру в канадских низших лигах. Затем он вернулся в Россию и выступал за СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь».

Во время загрузки произошла ошибка.
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