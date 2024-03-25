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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Серия завершилась со счетом 4−1.

СКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:4 обыграл петербургский СКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на «СКА-Арене» в присутствии 22 875 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алексей Макеев (4-я и 20-я минуты), Алексей Бывальцев (39), Ник Эберт (41) и Алексей Обидин (52). У проигравших отличились Арсений Грицюк (9, 34), Михаил Воробьев (32) и Марат Хайруллин (34).

«Автомобилист» выиграл серию со счетом 4−1. В полуфинале команда из Екатеринбурга сыграет с победителем противостояния между магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». После трех матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 2−1.

Во время загрузки произошла ошибка.
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СКА
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1:2, 3:1, 0:2
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