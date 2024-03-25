СКА снова без Кубка Гагарина. Клуб Ротенберга проиграл андердогу КХЛ

Петербургский СКА сенсационно уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» и завершил свое участие в текущем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Романа Ротенберга проиграла в пяти матчах серии и вновь не смогла добраться до Кубка Гагарина.

После того, как СКА катком прошелся по нижегородскому «Торпедо» и вышел на «Автомобилист», мало кто сомневался, что армейцы преодолеют и второй раунд плей-офф. Однако петербуржцы столкнулись с очередной волной травм и лишились своего лучшего бомбардира по итогам регулярного сезона Александра Никишина. 22-летний защитник, ставший по ходу чемпионата капитаном команды, получил повреждение в пятой игре противостояния с «Торпедо» и пропустил всю серию против «Автомобилиста». Такая потеря не могла не сказаться на делах СКА, а результаты армейцев стали показателем влияния и степени важности Никишина для коллектива.

В итоге серия развернулась на сто процентов зеркально всем ожиданиям. СКА проиграл первые три матча и оказался на гране «свипа» — вылета из розыгрыша плей-офф с поражением со счетом 0−4. Ситуация была внешне схожа с парой «Динамо» — «Трактор», где москвичи как раз «сгорели» челябинцам в четырехматчевом противостоянии. Как и в их серии, СКА в играх с «Автомобилистом» превосходил соперника по количеству бросков в створ ворот, по владению шайбой в зоне атаки. Однако если динамовцы в серии с «Трактором» создавали уйму действительно опасных моментов и погорели во многом из-за их плохой реализации, то СКА в первых трех матчах такой опасности не создавал. Зато у «Автомобилиста» большая часть подходов к воротам Никиты Серебрякова была поистине острой и опасной, из-за чего работы у голкипера петербуржцев хватало с достатком.

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После третьего подряд поражения главный тренер СКА Роман Ротенберг сохранял оптимизм. Повод для этого у него имелся: именно петербуржцы являются единственной командой во всей истории КХЛ, кому удалось спасти серию после 0−3. В сезоне-2014/15 СКА отыгрался у ЦСКА в финале Западной конференции, а затем еще и забрали свой первый Кубок Гагарина.

«Мы “горели” 0−3, отыгрывались единственный раз в истории российского хоккея. Были разные ситуации, готовимся к следующей игре, хоккей продолжается, команда в себе уверена, команда с хорошим настроем», — говорил Ротенберг.

И СКА сделал один шаг на пути мощного камбэка, выиграв четвертый матч серии. Были к этому близки армейцы и по возвращении в Санкт-Петербург, где вели 4:3 после двух периодов встречи. Но удержать преимущество в счете не смогли: сначала Ник Эберт забросил в ворота Никиты Серебрякова четвертую шайбу «Автомобилиста», едва команды вышли на третью 20-минутку, а затем Андрей Обидин обидел петербуржцев в концовке встречи. Вернуться в борьбу армейцам не помогло даже большинство и шестой полевой игрок на последних минутах.

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В итоге СКА уступил в серии из пяти матчей и впервые за десять лет выбыл из плей-офф до финала Запада. В сезоне-2013/14 армейцы проиграли во втором раунде «Локомотиву» (2−4), до этого пройдя ЦСКА в первом раунде (4−0). Символично, что в этом году оба армейских клуба завершили сезон на аналогичных стадиях.

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Что касается «Автомобилиста», то екатеринбуржцы, в которых мало кто верил еще в самом начале розыгрыша плей-офф, впервые в своей истории вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Соперником команды Николая Заварухина станет победитель противостояния «Металлург» — «Спартак», где после трех матчей серии в счете ведет магнитогорский клуб (2−1).

Автор: Андрей Сенченко