Роман Ротенберг заявил, что переезд на новую арену негативно сказался на СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Переезд на новую арену по ходу сезона негативно сказался на результатах петербургского СКА в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Первый матч на «СКА-Арене» команда из Санкт-Петербурга провела 11 февраля, обыграв «Сочи» (8:1). Арена вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах.

«Тяжелый переезд на новую арену. Мы здесь как солдаты. Нам сказали переехать, мы переехали. Это тоже повлияло на исход сезона», — сказал Ротенберг.

«Мы выполняем приказ всегда. У команды надо спрашивать такие вещи, если есть такая директива, мы ее выполняем, это не обсуждается. И в этой ситуации мы сделали максимум, что смогли, наши сотрудники совершили подвиг. Мы никогда не ищем оправданий, просто это усложнило нашу работу», — добавил главный тренер СКА.

Ротенберг подчеркнул, что новая арена не является плохой, но пока не стала привычной. «Место отличное — самая большая арена в мире. Мы очень благодарны болельщикам, которые сюда приходили и установили много рекордов. Но в это же время надо понимать, что родной дом — это родной дом», — заключил Ротенберг.