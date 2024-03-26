«Автомобилист» делает историю. Команда из Екатеринбурга — впервые в полуфинале плей-офф | Источник: Спорт-Экспресс

Новая «СКА Арена» заполнилась до отказа. Почти 23 тысячи зрителей на хоккее — раньше такого в нашей стране на крытых аренах не было никогда. Все команды, приезжавшие в гости к невским армейцам после новоселья, отмечали особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. В том числе и «Автомобилист». Но мог ли кто-то предположить, что екатеринбуржцы возьмут три из четырех матчей серии именно в Северной столице?

СКА не сдался при 0−3 в серии и выцарапал четвертую игру в Екатеринбурге. А уж когда хозяева льда повели в пятой встрече со счетом 4:2 после бенефиса Марата Хайруллина и серии ошибок соперника в обороне, кажется, все зрители поверили в то, что исторический камбэк близок. Ведь именно СКА — единственная команда в истории КХЛ, которая переламывала ход серии, уступая 0−3. Но этому составу армейцев не хватило сил…

«Авто» не отступал от своего хоккея, даже отставая в две шайбы. Соблазн помчаться в атаку был велик, но уральцы оставались с холодной головой. Еще до конца второго периода в большинстве отыграли один гол. А затем ошеломили соперника в самом начале третьей 20-минутки. СКА занервничал… И допустил роковую ошибку.

Причины провала питерцев еще предстоит детально разобрать, но уже по горячим следам нельзя не отметить, что почти все новички, которые пополнили состав перед этим сезоном, не помогли. Провалились самые дорогие хоккеисты: Гальченюк и Толчинский, затух после травмы Кадейкин, в запас попали Федотов и Лайпсик, не выручил в самый важный момент Серебряков. Претензий не может быть, пожалуй, только к Грицюку и Сергееву. Конечно, сказалась и травма лучшего защитника КХЛ Никишина, но странно винить в вылете только этот несчастный случай.

«Автомобилист» же в этом плей-офф полностью перечеркивает репутацию денежного мешка, который заканчивает играть после завершения регулярного чемпионата. Главный тренер Николай Заварухин вместе со своим штабом и лидерами уральцев смогли объединить коллектив. Самоотверженная игра Кирилла Воробьева на последних секундах, когда он лежал и терпел тычки клюшками, лишь бы сохранить шайбу, — маркер этой команды. И, кажется, полуфинал Кубка Гагарина для нее еще не предел.