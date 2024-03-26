Первые минуты «Спартак» и «Металлург» сыграют в тишине в связи с трагедией в «Крокусе» | Источник: Чемпионат.com

Первый матч «Авангард» — «Локомотив» состоится в Омске, в 16:30 мск. Вторая встреча пройдёт в Москве. «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом». В серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2024 команда Андрея Разина ведёт со счётом 2−1. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск.

Первые 10 минут матча команды проведут в тишине в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшей вечером 22 марта.