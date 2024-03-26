Гендиректор и главный тренер остаются: в уфимском «Салавате Юлаеве» подвели итоги сезона 2023/24 | Источник: ХК «Салават Юлаев»

Накануне в Уфе состоялась итоговая пресс-конференция руководства «Салавата Юлаева» по итогам сезона 2023/2024. На вопросы журналистов отвечали генеральный директор клуба Ринат Баширов и главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, но, как и в прошлом году, вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом же раунде.

На этот раз «юлаевцы» уступили в серии до четырех побед хоккеистам челябинского «Трактора» — 2:4.

ОФИЦИАЛЬНО ОСТАЮТСЯ.

Как заявил на пресс-конференции по итогам сезона генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов, чуть раньше состоялась их встреча с главой Башкирии Радием Хабировым, по итогам которой Виктору Козлову предложили остаться на посту главного тренера.

— Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба, — заявил в прямом эфире Ринат Баширов.

В феврале этого года, еще до начала плей-офф, гендиректор «Салавата» отмечал, что по договоренности с руководством республики если результат команды будет неудовлетворительный, то их с главным тренером ждет отставка.

На пресс-конференции Баширов пояснил, почему ни его, ни Козлова не уволили после провала в плей-офф КХЛ-2024.

— [Я] сказал Козлову, что, если вы будете играть так, что всем будет нравится, то никто никогда вас не уволит. Именно это было причиной того, что мы перестроили игру. Мы перестали думать о том, уволят или не уволят нас. Был принят выбор атакующего хоккея, Радий Хабиров отметил, что была проведена хорошая работа тренерским штабом, — пояснил Ринат Баширов.

Главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов также прокомментировал предложенный ему новый контракт.

— Когда Радий Фаритович предложил мне продолжить работу, то я сразу согласился. Это честь для меня. Хочу, чтобы команда играла интересно, чтобы развивались местные пацаны. Есть хорошие игроки, которые хотят стать лучше, — подчеркнул главный тренер «Салавата».

О ФИНАНСАХ И ИТОГАХ СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ.

На пресс-конференции по итогам сезона для «Салавата» журналисты задали гендиректору Ринату Баширову вопрос о причинах задержки финансирования. Напомним, из-за этого в какой-то момент Налоговая служба даже заблокировала счета клуба, а Гострудинспекция предупредила о недопустимости задержек по зарплате.

— Мы надеемся, что эта тяжелая обстановка помогла принять положительные решения, которые помогут в следующем сезоне. Всегда Республика Башкортостан восполняла дефицит бюджета, в этом году было сложно это сделать. Также нам выделили 200 миллионов рублей для сокращения задолженности перед региональным фондом, до конца года этот кредит будет погашен, — пояснил гендиректор клуба.

Что касается бюджета клуба на сезон 2024/2025, то гендиректор ХК «Салават Юлаев» заявил, что ожидать «большие подписания» (контрактов с новыми игроками — Ред.) не следует.

— Думаю, мы можем выйти на 750 миллионов рублей. Если мы выйдем на 900 миллионов, то эта цифра будет утверждена. Сейчас только начинаются переговоры, кто есть на продлении контрактов. Мы не исключаем, что будут суммы (годового контракта игрока — Ред.) больше 60 миллионов рублей, — отметил Баширов.

В свою очередь, главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов рассказал о как минимум одном изменении в составе команды, и ответил на вопросы журналистов по итогам серии плей-офф с челябинским «Трактором».

— Илья Ежов попрощался с командой и завершил карьеру игрока. Евгений Бирюков еще не принял окончательного решения, — заявил Виктор Козлов.

Наставник «Салавата» подвел итоги своей работы в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина-2024.

— Чтобы в следующем сезоне пройти дальше в плей-офф, необходимо улучшить игру в нескольких аспектах. Возможно, я должен был прочитать то, что на одной атаке и забитых голах матчи в плей-офф не выигрываются. В плей-офф ты должен пропускать меньше соперника. Было двоякое ощущение. Нам нужно было резко менять стиль игры, чего я не хотел. Первый игра с «Трактором» показала, что мы должны лучше играть под воротами и качественно действовать в обороне, — отметил Виктор Козлов.

СТИЛЬ ИГРЫ.

Журналисты спросили Виктора Козлова о том, в какой хоккей будет играть «Салават» в следующем сезоне под его руководством.

— В этом сезоне нам удавались активная игра и прессинг, быстрая атака — в том же направлении и будем развиваться. Впереди лето, у меня будет время узнать что-то новое. Будет возможность посмотреть матчи НХЛ, а там каждый год можно что-то почерпнуть. Будем развиваться в том же направлении, но что-то интересное я хочу добавить, — заявил наставник «юлаевцев».

В связи с тем, что Илья Ежов завершил карьеру, возник вопрос по позиции второго вратаря. «Номер 1», как известно, в команде на данный момент голкипер Александр Самонов.

— Пока мы думаем, сможет ли Семен Вязовой потянуть уровень, как он готов и прогрессирует. В то же время мы рассматриваем и другие варианты, — ответил Виктор Козлов.

О СМЕРТИ КОЛЬЦОВА.

Как известно, 19 марта 2024 года из США пришла новость о гибели тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. 42-летний воспитанник белорусской школы хоккея, экс-юлаевец, скончался в результате падения из балкона своего номера в курортном отеле в Майами с высоты 23-го этажа.

Версий о причинах этой трагедии было высказано не мало, но подробностей никто из членов семьи не раскрыл. Отказались делать это и в клубе.