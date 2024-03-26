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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» подписала новый контракт с главным тренером Андреем Козыревым

Андрей Козырев остаётся главным тренером хоккейной «Северстали».

СеверстальКХЛ: таблица и календарь
«Северсталь» подписала новый контракт с главным тренером Андреем Козыревым | Источник: Чемпионат.com

Контракт на следующий сезон уже подписан. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

«Год назад Андрей Леонидович стал главным тренером нашей хоккейной команды. В прошедшем сезоне “Северсталь” показала красивый хоккей, волю к победе и заняла пятое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф. В новом сезоне будут новые победы!» — написал мэр.

«Северсталь» текущий сезон впервые провела под руководством главного тренера Андрея Козырева. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Торпедо» и никогда не был главным тренером клубов КХЛ. Череповчане в первом раунде плей-офф уступили «Спартаку» в пяти матчах.

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