«Северсталь» подписала новый контракт с главным тренером Андреем Козыревым | Источник: Чемпионат.com

Контракт на следующий сезон уже подписан. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

«Год назад Андрей Леонидович стал главным тренером нашей хоккейной команды. В прошедшем сезоне “Северсталь” показала красивый хоккей, волю к победе и заняла пятое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф. В новом сезоне будут новые победы!» — написал мэр.