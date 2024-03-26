Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
42
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Даллас
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
16:30
Авангард
Локомотив
42
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
22.03
Локомотив
Авангард
31
22.03
Трактор
Динамо М
54
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Быков: много читаю, кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки несерьёзные

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков оценил работу судей в текущем плей-офф КХЛ и отреагировал на критику в адрес арбитров.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Быков: много читаю, кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки несерьёзные | Источник: Чемпионат.com

«Я много читаю: кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки какие-то несерьёзные, потому что соперничество проходит в семь матчей. Если б это был один матч, судьи тоже люди, могут какую-то ошибку допустить, что, в общем-то, сейчас происходит очень редко. Я считаю, что судейский корпус очень профессионально работает. При всей той напряжённой работе и давлении, которые могут быть оказаны со стороны, судейский корпус очень хорошо работает и быстро реагирует на какие-либо замечания и проблемы», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь