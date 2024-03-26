Быков: много читаю, кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки несерьёзные

«Я много читаю: кто-то на судей начинает сваливать. Но это отговорки какие-то несерьёзные, потому что соперничество проходит в семь матчей. Если б это был один матч, судьи тоже люди, могут какую-то ошибку допустить, что, в общем-то, сейчас происходит очень редко. Я считаю, что судейский корпус очень профессионально работает. При всей той напряжённой работе и давлении, которые могут быть оказаны со стороны, судейский корпус очень хорошо работает и быстро реагирует на какие-либо замечания и проблемы», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.