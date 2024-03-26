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18:53 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» сократил отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива».

Авангард
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Авангард"

ТАСС, 26 марта. Омский «Авангард» со счетом 4:2 обыграл ярославский «Локомотив» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 11 235 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Томаш Юрчо (25-я минута), Райан Спунер (32), Семен Чистяков (49) и Рид Буше (56). У проигравших отличились Максим Березкин (7) и Максим Шалунов (29).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Локомотива». Шестой матч противостояния пройдет 28 марта в Ярославле.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. «Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» стал третьим на Западе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Авангард
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Локомотив
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