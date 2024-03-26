Не так-то просто, «Локомотив»! «Авангард» перевернул пятый матч и вернул серию в Ярославль

Авангард — Локомотив — 4:2 — видео, голы, обзор пятого матча второго раунда плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина — 2024 | Источник: Чемпионат.com

У «Локомотива» были все шансы сегодня присоединиться к «Трактору» и «Автомобилисту» в числе полуфиналистов Кубка Гагарина — ярославцы приехали в Омск закрывать серию с «Авангардом». Победителей этого противостояния уже ожидают челябинцы — и они могли узнать будущего соперника по итогам пятого матча.

Железнодорожники с первых же секунд продемонстрировали настрой решить все вопросы в эти 60 минут — подопечные Игоря Никитина включили то давление, с которым «ястребы» не могли справиться в предыдущих встречах. Оно сработало довольно быстро — ближе к середине первого периода Рид Буше отправился в штрафной бокс, и гостям хватило всего девяти секунд, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Максим Берёзкин открыл счёт в матче, поразив опустевшие ворота Павла Хомченко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидалось, что «Авангард» полетит отыгрываться, но на протяжении большей части времени хозяева были едва заметны. За первые 20 минут команда с Востока НХЛ нанесла всего один бросок в створ, в то время как «Локомотив» проверил Хомченко 12 раз. Кроме Берёзкина, однако, отличиться никто не сумел.

В равных составах у «ястребов» не получалось практически ничего, но первая же возможность разыграть лишнего закончилась в их пользу. Правда, показалось, что Томаш Юрчо переправлял шайбу в ворота акцентированным ударом коньком. Однако судьи не стали просматривать эпизод и засчитали гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» довольно быстро восстановил преимущество в счёте, но дисциплина вновь подвела ярославцев — второе удаление железнодорожников было также реализовано «Авангардом». Первый гол Райана Спунера в этом плей-офф максимально накалил интригу перед третьим периодом — последние 20 минут основного времени обещали быть очень интересными.

Начались они с большинства гостей, и впервые за этот матч меньшинство сумело выстоять и не пропустить. И это был один из ключевых моментов матча — «Авангард» почувствовал себя увереннее и смог перевернуть матч, впервые выйдя вперёд. Семён Чистяков застал врасплох Даниила Исаева, предварительно разобравшись с защитой «Локо» — за 12 минут до финальной сирены «ястребы» оказались в качестве лидеров.