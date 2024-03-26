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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

«Спартак» со счетом 1:0 победил «Металлург» в четвертом матче серии.

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 8 492 зрителей.

Заброшенной шайбой отметился Ансель Галимов (49-я минута).

Счет в серии стал 2−2. Первые два матча в Магнитогорске выиграл «Металлург» (4:0 и 1:0), третья встреча осталась за «Спартаком» (5:2). Пятая игра противостояния пройдет 28 марта в Магнитогорске.

Изначально четвертый матч должен был пройти 23 марта, но из-за теракта в «Крокус сити холле» был перенесен. На игре усилили меры безопасности. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта. Болельщики провели первые 10 минут матча в тишине.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. Магнитогорская команда заняла первое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф обыграла хабаровский «Амур» (4−2). «Спартак» стал четвертым в Западной конференции и на предыдущей стадии Кубка Гагарина выбил из борьбы череповецкую «Северсталь» (4−1).

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Спартак
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
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