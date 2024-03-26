Разин — о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?

«Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из “Мегаспорта”, нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?



Хотя у нас было шикарное предложение — 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве — и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две — на выезде. А счёт в серии был 2−1, и по-любому было понятно, что три здесь и две здесь.



Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу “Спартака”? Хотя я не считаю, что оно было в пользу “Спартака”. Оно просто во вред команде “Металлург”», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.