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26 марта, источник: Чемпионат.com

Разин — о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч на несколько дней.

Спартак
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Разин — о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место? | Источник: Чемпионат.com

Перед четвёртым матчем серии со «Спартаком» команда «Металлург» летала в Магнитогорск и обратно в Москву. Четвёртый матч серии закончился победой красно-белых со счётом 1:0. Счёт в серии 2−2.

«Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из “Мегаспорта”, нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?

Хотя у нас было шикарное предложение — 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве — и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две — на выезде. А счёт в серии был 2−1, и по-любому было понятно, что три здесь и две здесь.

Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу “Спартака”? Хотя я не считаю, что оно было в пользу “Спартака”. Оно просто во вред команде “Металлург”», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Спартак
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
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