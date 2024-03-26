Разин — о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч на несколько дней.
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч на несколько дней.
Перед четвёртым матчем серии со «Спартаком» команда «Металлург» летала в Магнитогорск и обратно в Москву. Четвёртый матч серии закончился победой красно-белых со счётом 1:0. Счёт в серии 2−2.
«Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из “Мегаспорта”, нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?
Хотя у нас было шикарное предложение — 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве — и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две — на выезде. А счёт в серии был 2−1, и по-любому было понятно, что три здесь и две здесь.
Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу “Спартака”? Хотя я не считаю, что оно было в пользу “Спартака”. Оно просто во вред команде “Металлург”», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.