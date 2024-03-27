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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В КХЛ будет братский финал? Заварухины ставят на уши лигу с «Трактором» и «Автомобилистом»

Два брата — два главных тренера.

Автомобилист
ТракторКХЛ: таблица и календарь
В КХЛ будет братский финал? Заварухины ставят на уши лигу с «Трактором» и «Автомобилистом» | Источник: Спорт-Экспресс
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«Трактор» и «Автомобилист» — первые полуфиналисты плей-офф КХЛ. Две команды с Урала украсили Кубок Гагарина сенсациями, выбив фаворитов по пути к топ-4. Челябинцы отправили в отпуск «Салават Юлаев» и победителей регулярки — московское «Динамо». Екатеринбуржцы разобрались с кризисным «Ак Барсом», устроив проводы Зинэтулы Билялетдинова, и завершили сезон СКА. Удивили даже не итоги серий, а результаты. У «Автомобилиста» и «Трактора» за два круга набралось лишь по два поражения. Команды гонятся за Кубком Гагарина под руководством двух братьев Заварухиных. Это еще один сюжет нынешнего плей-офф.

Есть нюанс: Заварухины — двоюродные братья. Их очное противостояние еще в регулярке раскрутили «Трактор» и «Автомобилист». Матчи объединила не только география, но и родство главных тренеров. Николай и Алексей давно ушли в тренерство, но никогда не пересекались в командах. Наставник «Автомобилиста» начинал ассистентом еще в 2011 году с МХЛ-Б, где входил в штаб нефтекамского «Батыра». До главного поднялся в сезоне-2013/14 уже в «Сибирских Снайперах». За карьеру Заварухин-старший сменил только три клубные системы: «Батыр» (позднее — «Торос»), «Сибирь» и «Автомобилист». Опыта по сравнению с младшим братом явно набрался больше и поступательно подошел к роли главного на уровне КХЛ.

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Алексей Заварухин ворвался в КХЛ гораздо стремительнее, миновав Высшую лигу. Тренерский путь начался с МХЛ. Завершивший игровую карьеру в 2016 году Заварухин без раскачки погрузился в новое дело и получил должность ассистента в «Белых Медведях» — команде из родного Челябинска. Через три года Алексея повысили до главного тренера, а еще спустя четыре года он возглавил «Трактор», сменив по ходу регулярки уволенного Анвара Гатиятулина. Был еще сезон-2022/23 в «Спартаке», когда формально он дебютировал в КХЛ как главный тренер — правда, с приставкой исполняющего обязанности.

История, которую творит Заварухин-младший, веет особым флером: первый сезон в роли главного тренера в родной команде — и сразу выход в полуфинал. Настоящая сказка, в главных ролях в которой — суровые челябинские мужики.

Источник: РИА "Новости"

Секреты Заварухиных

После пятого матча в Санкт-Петербурге наставника «Автомобилиста» спросили об общих моментах в успехе братьев Заварухиных. Без лишних эмоций и гордости Николай Николаевич ответил: «Общее — мы вышли в следующий раунд. Это главное. Объединение ребят в команде, построение коллектива — это основное». Это не пустые слова, если пересмотреть видео из победных раздевалок «Трактора» и «Автомобилиста». Сила героев Урала — в единстве коллектива. Посмотрите, как игроки «Трактора» дружно колотят манекен после побед, а игроки «Автомобилиста» танцуют вместе с главным тренером под «Николай, Николай, Коля». Живые эмоции и позитив — показатели здоровой атмосферы в команде.

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Каждый тренер индивидуален. Не всегда дружба и братания между наставником и командой приводят к успеху. Нередко первые проблемы вскрывают нарыв, который разлагает коллектив изнутри. Заварухины нашли баланс между рабочей атмосферой и улыбками в раздевалке, без которых невозможно представить команду. Нельзя ежедневно приезжать в ледовый дворец с мрачными лицами, как на каторгу. Такая обстановка задушит любого позитивного человека, не говоря о токсичных личностях. Сейчас оба тренера готовятся к полуфинальным сериям, но пришли к этому результату они по-разному.

Заварухин-старший строил кубковый «Автомобилист» три сезона. Он прошел через болезненные для клуба с амбициями моменты: невыход в плей-офф, удивительный вылет в первом раунде плей-офф год назад, когда уральцы сами отдали серию разобранному «Металлургу». Разногласия с лидерами, игровые проблемы, отсутствие результата в конце концов — Николай справился с этим, не сломался, не сдался и выдал лучший результат «Автомобилиста» в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"
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Младший Заварухин подменил Гатиятулина в начале октября и кардинально перестроил команду. Изменился не только стиль игры «Трактора», но и настроение в раздевалке. Заварухин знал многих лидеров и, как совсем недавно закончивший карьеру хоккеист, понимал, что нужно исправить, чтобы из «Трактора» получилась настоящая Команда. Тренер оказался в нужном месте в нужное время и не упустил свой шанс.

Подхвативший челябинцев в трудный момент Заварухин нашел подход к лидерам, раскрепостил игроков и дал больше свободы в атаке. А в плей-офф «Трактор» сплотился настолько, что регулярно блокирует феноменальное количество бросков. Так и рождаются настоящие кубковые команды. Год назад черно-белые остались без плей-офф, а сейчас вошли в топ-4 КХЛ. Прогресс очевиден.

Братья Заварухины пишут новую историю плей-офф. Абсолютно голливудским сюжет получится, если «Трактор» и «Автомобилист» встретятся в финале. Сетка плей-офф не исключает такой сценарий. Осталось только тренерам не растерять победный дух в полуфиналах.

Автор: Михаил Скрыль

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