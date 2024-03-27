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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьёв

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьёв.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьёв | Источник: Чемпионат.com

Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Фёдорова заканчивается 30 апреля 2024 года.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз — в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

Напомним, ЦСКА в прошедшем регулярном чемпионате играл нестабильно, чередуя победы и поражения. По итогам регулярки армейцы заняли шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Локомотиву» в пяти матчах.

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