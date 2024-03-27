Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьёв

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз — в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.