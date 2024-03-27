Илья Воробьев сменит Сергея Федорова на посту главного тренера хоккейного клуба ЦСКА
Под руководством Федорова армейцы выиграли два Кубка Гагарина.
Под руководством Федорова армейцы выиграли два Кубка Гагарина.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Илья Воробьев станет новым главным тренером московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги ЦСКА начиная с сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
«В среду состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24. По итогам заседания было принято решение не продлевать трехлетний контракт с действующим главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля 2024 года. Начиная с сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьев», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.
Федорову 54 года, он возглавил ЦСКА в 2021 году. Столичная команда под его руководством завоевала два Кубка Гагарина (2022, 2023). В нынешнем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф армейцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.
Воробьеву 49 лет, ранее он тренировал петербургский СКА, сборную России и магнитогорский «Металлург», с которым в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. Воробьев входил в тренерский штаб российской команды на Олимпиаде 2018 года, где россияне выиграли золотые медали.
Владельцем ЦСКА на протяжении 12 лет является компания «Роснефть». «“Роснефть” уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта, — говорится в заявлении. — За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, за последние пять лет ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр».
ЦСКА является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах СССР — 32. Пять раз команда становилась чемпионом России и трижды выигрывала Кубок Гагарина.