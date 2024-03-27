Илья Воробьев сменит Сергея Федорова на посту главного тренера хоккейного клуба ЦСКА

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Илья Воробьев станет новым главным тренером московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги ЦСКА начиная с сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«В среду состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были подведены итоги выступления команды в сезоне-2023/24. По итогам заседания было принято решение не продлевать трехлетний контракт с действующим главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля 2024 года. Начиная с сезона-2024/25 ЦСКА возглавит Илья Воробьев», — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Федорову 54 года, он возглавил ЦСКА в 2021 году. Столичная команда под его руководством завоевала два Кубка Гагарина (2022, 2023). В нынешнем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф армейцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.

Воробьеву 49 лет, ранее он тренировал петербургский СКА, сборную России и магнитогорский «Металлург», с которым в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. Воробьев входил в тренерский штаб российской команды на Олимпиаде 2018 года, где россияне выиграли золотые медали.

Владельцем ЦСКА на протяжении 12 лет является компания «Роснефть». «“Роснефть” уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта, — говорится в заявлении. — За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, за последние пять лет ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр».