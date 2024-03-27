Илья Воробьев — вместо Сергея Федорова. Мощнейшая рокировка ЦСКА | Источник: Спорт-Экспресс

Сергей Федоров сразу после назначения главным тренером ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд. Но провала в нынешнем сезоне ему не простили: поражение в первом раунде от «Локомотива» (1−4) стоило ему работы. Новым главным тренером армейцев назначен Илья Воробьев, который пропустил сезон-2023/24 после ухода из «Металлурга».

Решение интересное, которое наверняка вызовет много перестановок и в составе армейского клуба. По информации «СЭ», ЦСКА могут покинуть нападающие Константин Окулов, Антон Слепышев и Михаил Григоренко, нет гарантии, что останутся и остальные лидеры. Впрочем, судьба всех ведущих игроков будет решаться непосредственно при совместном общении руководства и Воробьева.

Воробьев считался одним из главных претендентов на пост главного тренера «Ак Барса», который остается вакантным после ухода Зинэтулы Билялетдинова. Так что назначение Воробьева в ЦСКА косвенно затрагивает и казанский клуб, в котором пока нет четкого понимания, кто возглавит команду в будущем сезоне. По нашей информации, в списке кандидатов точно есть Дмитрий Квартальнов и Алексей Кудашов, но последний с большой долей вероятности останется в московском «Динамо».

Интересна и дальнейшая судьба Федорова: по информации «СЭ», он не горит желанием работать главным тренером. 68-матчевый регулярный чемпионат — это изнурительный марафон, а Федоров хочет больше времени проводить с семьей. Есть вероятность, что специалист продолжит работу в армейском клубе на должности, которая не предусматривает разъездов с командой.

Стоит отметить, что работу в ЦСКА продолжит президент клуба Игорь Есмантович. Ходили слухи, что после не самого удачного сезона армейцев его позиции не слишком прочны, но на руководящих должностях армейцев — без перемен.

Для Воробьева же новое назначение — отличный вызов. Пока успехов в тренерской работе он добивался только в «Магнитке» (кубок и финал), а вот в СКА и сборной России результаты были неудачными. Получится ли у яркого специалиста стать своим в ЦСКА?