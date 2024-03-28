Радулов в «Амуре»? Вратарь «Филадельфии» — в «Ак Барсе»? Кого уберут из СКА. Инсайды «СЭ» | Источник: Спорт-Экспресс

Харт вместо Билялова в Казани?

Контракты сразу нескольких лидеров «Ак Барса» завершаются по окончании этого сезона. Особняком стоят основной вратарь Тимур Билялов и главная звезда Александр Радулов. Начнем с первого.

Билялов очень качественно провел регулярный чемпионат — даже когда команда выглядела не очень уверенно, первый номер казанцев спасал отдельные матчи для «Ак Барса». Но в плей-офф Тимур снова не выручил. Если вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, за исключением четвертого матча серии, действовал безошибочно, то Билялов пропускал в ближний угол и завозил шайбу к себе в ворота. При этом перед третьим матчем в тренерском штабе «Ак Барса» думали о том, чтобы поставить Амира Мифтахова, но в итоге не рискнули. А ошибка Билялова в той игре стала роковой — с 0−3 отыграться практически невозможно.

В том, что Билялов — один из сильнейших вратарей лиги, нет никаких сомнений. Но стоит ли он тех 65 миллионов рублей в год, которые, по информации «СЭ», просит у «Ак Барса»? Ведь Билялов проиграл все решающие игры. Седьмой матч легендарной серии финала «Востока» — 2022 против «Авангарда». Седьмой матч финала-2023 против ЦСКА. Теперь — серию против «Автомобилиста».

Сам Тимур хочет остаться в Казани — родном городе, где его все устраивает. Но не стоит удивляться, если Билялов окажется в «Авангарде» или «Динамо». Проблемы этих команд с вратарями известны, а такие кандидаты, как Билялов, на рынке свободных агентов появляются редко. Так что с удовлетворением финансовых запросов проблем быть не должно. Можно будет понять и самого Билялова: учитывая травматичность, ближайший контракт может стать последним крупным и продолжительным в его карьере.

Некоторые СМИ сватают в Казань забаненного в США после истории с групповым изнасилованием экс-вратаря «Филадельфии» Картера Харта. По нашим сведениям, на настоящий момент вероятность появления скандального канадца в Казани крайне мала, и информация о его появлении больше похожа на давление агентов Билялова.

Радулов: Хабаровск, Екатеринбург или Москва?

В нынешнем сезоне Радулов был не настолько ярок, как в прошлом, а в плей-офф и вовсе подвел «Ак Барс». Во второй игре серии с «Автомобилистом» он в абсолютно безобидной ситуации пошел бить Кирилла Воробьева и был удален до конца. В итоге уральцы дважды использовали численное преимущество и довели игру до победы, а в третьем матче «Ак Барс» снова проиграл без своего капитана.

Пока далеко не факт, что казанцы будут предлагать новый контракт Радулову — все зависит от того, кто станет новым главным тренером. Но у двух команд к ветерану уже есть предметный интерес — это «Автомобилист» и «Амур». Правда, сам игрок, по информации «СЭ», хотел бы выступать в европейской части России, а именно — в Москве или Санкт-Петербурге.

Вариант с ЦСКА отпадает сразу — уход Радулова из армейского клуба получился скандальным, да и концепция красно-синих должна поменяться в сторону омоложения. Точно не будут смотреть в сторону Александра и в «Спартаке», где не дают огромных контрактов, да и лидеры атаки там сейчас выглядят сильнее Радулова. А вот то, как поведут себя на рынке СКА и «Динамо», пока загадка.

Что будет с московским «Динамо»?

Ранний вылет московского «Динамо» из плей-офф спровоцировал обострение внутриклубной борьбы за власть. Ни для кого не секрет, что Андрей Сафронов, который в качестве генерального менеджера приводил бело-голубых к двум Кубкам Гагарина в 2012 и 2013 годах, стремится вернуть могущество и подвинуть нынешнее руководство. Поражение от «Трактора» 0−4 ослабило позиции нынешнего спортивного директора Алексея Сопина. Сейчас Сафронов курирует детскую школу «Динамо», но после вылета из плей-офф пытается прибрать власть к рукам. Будущее главного тренера Алексея Кудашова пока не определено. Контракт специалиста заканчивается. На Кудашова есть спрос среди других клубов, но для него приоритетом остается «Динамо».

Сафронов уже привлек к работе Айвана Занатту — тренера, которого вы можете помнить по пражскому «Льву», СКА, «Сочи» и «Куньлуню». Преждевременно говорить о том, что Занатта получит конкретную должность в «Динамо». 63-летний специалист присутствовал на матчах бело-голубых в плей-офф, причем в клубной ложе руководства. Это лишь значит, что Айван близок к Сафронову. Как сложится ситуация в московском клубе, сейчас предсказывать сложно. Больше информации появится на следующей неделе, когда состоится важная встреча, которая должна прояснить будущее «Динамо».

Зачистка в СКА

Тем временем, СКА после вылета от «Автомобилиста» уже начал чистку состава, чья платежная ведомость существенно превышает потолок зарплат на следующий сезон. Как стало известно «СЭ», в грядущее межсезонье армейцев точно покинут сразу пять хоккеистов — это защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин. При этом у всех игроков, за исключением Швеца-Рогового, есть контракты на следующий сезон.

Решение расстаться с Пашниным мало кого удивляет. Опытный жесткий домосед еще в прошлом году был одним из якорей, который периодически тянул команду на дно. А вот расставание с Сергеевым, подписавшим прошлым летом соглашение до апреля 2026 года, объяснить гораздо сложнее. Один из столпов обороны чемпионского ЦСКА Сергея Федорова должен был стать важным элементом топ-4 петербуржцев и добавить кубкового опыта. Но в итоге он покидает Северную столицу после первого же сезона, который для него точно нельзя назвать провальным.

Настоящая загадка — это будущее Швеца-Рогового, почти полностью пропустившего два последних сезона из травмы. Питерцы поступили по-настоящему красиво и не бросили своего нападающего в сложный период, полностью оплатив ему все лечение и сохранив шанс на продолжение карьеры. Форвард, которому недавно исполнилось 29 лет, сыграл за СКА в регулярке всего пять матчей, а концовку сезона максимально серо провел в «СКА-Неве». И готов ли кто-то из клубов КХЛ взяться за его реанимацию — пока большой вопрос.

Что до Лайпсика и Кадейкина, то за весь сезон Роман Ротенберг так и не сумел интегрировать в состав двух статусных нападающих. Учитывая наличие российского паспорта у первого и дефицитную позицию второго, спрос на них будет велик. В этом можно не сомневаться.