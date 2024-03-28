Радулов в «Амуре»? Вратарь «Филадельфии» — в «Ак Барсе»? Кого уберут из СКА. Инсайды «СЭ»
Еженедельная рубрика отдела хоккея.
Еженедельная рубрика отдела хоккея.
Контракты сразу нескольких лидеров «Ак Барса» завершаются по окончании этого сезона. Особняком стоят основной вратарь Тимур Билялов и главная звезда Александр Радулов. Начнем с первого.
Билялов очень качественно провел регулярный чемпионат — даже когда команда выглядела не очень уверенно, первый номер казанцев спасал отдельные матчи для «Ак Барса». Но в плей-офф Тимур снова не выручил. Если вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин, за исключением четвертого матча серии, действовал безошибочно, то Билялов пропускал в ближний угол и завозил шайбу к себе в ворота. При этом перед третьим матчем в тренерском штабе «Ак Барса» думали о том, чтобы поставить Амира Мифтахова, но в итоге не рискнули. А ошибка Билялова в той игре стала роковой — с 0−3 отыграться практически невозможно.
В том, что Билялов — один из сильнейших вратарей лиги, нет никаких сомнений. Но стоит ли он тех 65 миллионов рублей в год, которые, по информации «СЭ», просит у «Ак Барса»? Ведь Билялов проиграл все решающие игры. Седьмой матч легендарной серии финала «Востока» — 2022 против «Авангарда». Седьмой матч финала-2023 против ЦСКА. Теперь — серию против «Автомобилиста».
Сам Тимур хочет остаться в Казани — родном городе, где его все устраивает. Но не стоит удивляться, если Билялов окажется в «Авангарде» или «Динамо». Проблемы этих команд с вратарями известны, а такие кандидаты, как Билялов, на рынке свободных агентов появляются редко. Так что с удовлетворением финансовых запросов проблем быть не должно. Можно будет понять и самого Билялова: учитывая травматичность, ближайший контракт может стать последним крупным и продолжительным в его карьере.
Некоторые СМИ сватают в Казань забаненного в США после истории с групповым изнасилованием экс-вратаря «Филадельфии» Картера Харта. По нашим сведениям, на настоящий момент вероятность появления скандального канадца в Казани крайне мала, и информация о его появлении больше похожа на давление агентов Билялова.
В нынешнем сезоне Радулов был не настолько ярок, как в прошлом, а в плей-офф и вовсе подвел «Ак Барс». Во второй игре серии с «Автомобилистом» он в абсолютно безобидной ситуации пошел бить Кирилла Воробьева и был удален до конца. В итоге уральцы дважды использовали численное преимущество и довели игру до победы, а в третьем матче «Ак Барс» снова проиграл без своего капитана.
Пока далеко не факт, что казанцы будут предлагать новый контракт Радулову — все зависит от того, кто станет новым главным тренером. Но у двух команд к ветерану уже есть предметный интерес — это «Автомобилист» и «Амур». Правда, сам игрок, по информации «СЭ», хотел бы выступать в европейской части России, а именно — в Москве или Санкт-Петербурге.
Вариант с ЦСКА отпадает сразу — уход Радулова из армейского клуба получился скандальным, да и концепция красно-синих должна поменяться в сторону омоложения. Точно не будут смотреть в сторону Александра и в «Спартаке», где не дают огромных контрактов, да и лидеры атаки там сейчас выглядят сильнее Радулова. А вот то, как поведут себя на рынке СКА и «Динамо», пока загадка.
Ранний вылет московского «Динамо» из плей-офф спровоцировал обострение внутриклубной борьбы за власть. Ни для кого не секрет, что Андрей Сафронов, который в качестве генерального менеджера приводил бело-голубых к двум Кубкам Гагарина в 2012 и 2013 годах, стремится вернуть могущество и подвинуть нынешнее руководство. Поражение от «Трактора» 0−4 ослабило позиции нынешнего спортивного директора Алексея Сопина. Сейчас Сафронов курирует детскую школу «Динамо», но после вылета из плей-офф пытается прибрать власть к рукам. Будущее главного тренера Алексея Кудашова пока не определено. Контракт специалиста заканчивается. На Кудашова есть спрос среди других клубов, но для него приоритетом остается «Динамо».
Сафронов уже привлек к работе Айвана Занатту — тренера, которого вы можете помнить по пражскому «Льву», СКА, «Сочи» и «Куньлуню». Преждевременно говорить о том, что Занатта получит конкретную должность в «Динамо». 63-летний специалист присутствовал на матчах бело-голубых в плей-офф, причем в клубной ложе руководства. Это лишь значит, что Айван близок к Сафронову. Как сложится ситуация в московском клубе, сейчас предсказывать сложно. Больше информации появится на следующей неделе, когда состоится важная встреча, которая должна прояснить будущее «Динамо».
Тем временем, СКА после вылета от «Автомобилиста» уже начал чистку состава, чья платежная ведомость существенно превышает потолок зарплат на следующий сезон. Как стало известно «СЭ», в грядущее межсезонье армейцев точно покинут сразу пять хоккеистов — это защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин. При этом у всех игроков, за исключением Швеца-Рогового, есть контракты на следующий сезон.
Решение расстаться с Пашниным мало кого удивляет. Опытный жесткий домосед еще в прошлом году был одним из якорей, который периодически тянул команду на дно. А вот расставание с Сергеевым, подписавшим прошлым летом соглашение до апреля 2026 года, объяснить гораздо сложнее. Один из столпов обороны чемпионского ЦСКА Сергея Федорова должен был стать важным элементом топ-4 петербуржцев и добавить кубкового опыта. Но в итоге он покидает Северную столицу после первого же сезона, который для него точно нельзя назвать провальным.
Настоящая загадка — это будущее Швеца-Рогового, почти полностью пропустившего два последних сезона из травмы. Питерцы поступили по-настоящему красиво и не бросили своего нападающего в сложный период, полностью оплатив ему все лечение и сохранив шанс на продолжение карьеры. Форвард, которому недавно исполнилось 29 лет, сыграл за СКА в регулярке всего пять матчей, а концовку сезона максимально серо провел в «СКА-Неве». И готов ли кто-то из клубов КХЛ взяться за его реанимацию — пока большой вопрос.
Что до Лайпсика и Кадейкина, то за весь сезон Роман Ротенберг так и не сумел интегрировать в состав двух статусных нападающих. Учитывая наличие российского паспорта у первого и дефицитную позицию второго, спрос на них будет велик. В этом можно не сомневаться.
Михаил Скрыль, Артур Хайруллин