Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава
Чикаго
Хоккей. НХЛ
29.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.03
Торонто
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.03
Флорида
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Бостон
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Оттава
26
Все события
14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Кривокрасов и другие члены тренерского штаба покидают ХК «Сибирь»

Сейчас идет формирование нового тренерского штаба команды.

Сергей Кривокрасов оставит должность и.о. главного тренера ХК «Сибирь». Об этом говорится на сайте клуба КХЛ.

Также срок действия контракта завершается у тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского.

В пресс-службе хоккейного клуба отметили, что сейчас идет формирование нового штаба команды.

Напомним, последний матч сезона состоялся с тольяттинской «Ладой». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу новосибирцев. Команда оказалась на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Читайте также от «Комсомольская правда»
Военная спецоперация на Украине 28 марта 2024: прямая онлайн-трансляция
Британцы сражаются за Россию на Украине: на Западе это вызвало истерику
«Настя - не из дешевых женщин»: У Волочковой появился молодой ухажер
Галкин* начал экономить на перелетах: «На бизнес-класс деньги закончились»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь