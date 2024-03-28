Кривокрасов и другие члены тренерского штаба покидают ХК «Сибирь»
Сейчас идет формирование нового тренерского штаба команды.
Сейчас идет формирование нового тренерского штаба команды.
Сергей Кривокрасов оставит должность и.о. главного тренера ХК «Сибирь». Об этом говорится на сайте клуба КХЛ.
Также срок действия контракта завершается у тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского.
В пресс-службе хоккейного клуба отметили, что сейчас идет формирование нового штаба команды.
Напомним, последний матч сезона состоялся с тольяттинской «Ладой». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу новосибирцев. Команда оказалась на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции.