Кривокрасов и другие члены тренерского штаба покидают ХК «Сибирь»

Сергей Кривокрасов оставит должность и.о. главного тренера ХК «Сибирь». Об этом говорится на сайте клуба КХЛ.

Также срок действия контракта завершается у тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского.

В пресс-службе хоккейного клуба отметили, что сейчас идет формирование нового штаба команды.