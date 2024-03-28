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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В НХЛ прокомментировали расторжение контракта Федотова с ЦСКА

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал для «СЭ» ситуацию с расторжением контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

ЦСКА
В НХЛ прокомментировали расторжение контракта Федотова с ЦСКА | Источник: Спорт-Экспресс

— Есть ли какие-то ограничения для Федотова со стороны НХЛ, если он решил продолжить карьеру в системе «Филадельфии» на остаток этого сезона?

— Нет, никаких ограничений нет.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.

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