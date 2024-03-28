«Спартак» провалил первый период игры с «Магниткой». Москвичи на грани вылета из плей-офф

Металлург — Спартак — 5:3, плей-офф КХЛ, отчёт и видеообзор пятого матча серии, 28 марта 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Уже два матча серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» закончились минимальными победами обеих команд. Конечно, далеко не такой результативности ожидали болельщики (особенно учитывая тот факт, что в регулярном чемпионате больше красно-белых не забивал никто). Но нужно понимать, что в плей-офф начинается совершенно другой хоккей, где на первый план выходит результат, а всё остальное остаётся далеко позади.

«Обе команды играют в атакующий хоккей, но и уделяют много внимания обороне. Плотный хоккей на всех участках поля, поэтому не так много шайб заброшено. Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют», — верно заметил после четвёртой встречи главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Интересно, что пока команды выигрывали исключительно дома, так что над игрой на выезде тренерским штабам тоже стоило серьёзно поработать. В том числе над психологическими моментами. У «Магнитки» должны прибавлять лидеры атаки, от которых ждут гораздо большего.

Интересно, что на пятый матч в составе москвичей отсутствовал нападающий Илья Ковальчук. В составе его заменил Шейн Принс. Не оказалось в заявке и Александра Бурмистрова.

Первый период целиком остался за хозяевами, москвичей будто не было на льду. Дубль оформил Юров, ещё одна шайба в активе Зернова, воспользовавшегося отличной передачей Канцерова. Жамнову ничего не оставалось, как менять Николаева на Кареева. Дмитрий явно не попал в игру и чувствовал себя не в своей тарелке. Ярче всего об этом говорит третий гол «Металлурга», да и первая шайба Юрова — вратарская.

Во второй двадцатиминутке «Магнитка» отличилась на излёте большинства. Вовченко дождался перевода Пресса в левый круг вбрасывания, поле чего в касание бросил под перекладину. Пробили магнитогорцы и Кареева, а полевые игроки, вместо того чтобы помогать своему вратарю, продолжали удаляться. Явные проблемы с дисциплиной.

Что оставалось делать москвичам? Забивать в меньшинстве. Магнитогорцы проиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего москвичи организовали контратаку два в одного. Мальцев продвинулся к воротам и за счёт партнёра бросил в дальний угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&id=456281462&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем отрезке встречи спартаковцы забили и в большинстве: Порядин оставил шайбу под бросок Рубцову, который с кистей прошил Набокова. Далее случилось столкновение спартаковца с вратарём, но уже после того, как шайба оказалась за ленточкой.

Теперь проблемы с дисциплиной начались у хозяев. Порядин в большинстве сократил отставание москвичей до минимума, а Андрей Разин был вынужден брать 30-секундный перерыв, чтобы успокоить свою команду. И ему это удалось.

Пресс пересёк чужую синюю линию, выдержал паузу и отдал классную передачу в центр зоны на подключившегося в атаку Коробкина — и тот уже хлёстким броском огорчил Кареева.

5:3 в матче и 3−2 в серии в пользу «Металлурга». Команды возвращаются в Москву, спартаковцы поставили себя в тяжёлое положение. Права на ошибку у столичного коллектива более нет.