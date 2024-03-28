Драма превратилась в трагикомедию. Федотов теперь не нужен ЦСКА — и едет в НХЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Самая скандальная история последних лет в российском хоккее завершилась максимально прозаично. ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, изначально подписанный до 1 мая 2025 года. Права на игрока в КХЛ остаются за армейским клубом. Федотов теперь может спокойно приступить к исполнению своей давней мечты и поехать в Северную Америку. Никаких препятствий на этом пути у него нет, как заявил специально для «СЭ» заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Закрепиться в сильнейшей лиге мира Федотову будет очень непросто, учитывая его нынешнее состояние. Но в системе «Филадельфии» положение дел с вратарями далеко от идеального. Свой шанс русский вратарь почти наверняка получит. Среди прочих ему придется конкурировать с белорусским голкипером Алексеем Колосовым, который провел нынешний сезон на правах аренды в минском «Динамо».

Будничная развязка превратило дело Федотова в трагикомедию. Личная драма находившегося на взлете вратаря, которого отправили на год служить в армию, включение административного ресурса ЦСКА, едва не переросший в острую фазу конфликт с ИИХФ, амбициозный и еще не отвергнутый план сделать КХЛ полностью независимой, отделив ее от ФХР — это только самые резонансные темы, которые выросли из максимально запутанных взаимоотношений игрока и клуба.

Сейчас обе стороны вернулись к ситуации, которая была два года назад. Есть только один важный нюанс. И ЦСКА, и Федотову за это время стало гораздо хуже.

Ни одного победителя в этой истории нет, а сама она из драмы переродилась в трагикомедию с элементами фарса. Достаточно вспомнить, как перед началом сезоном первые лица армейского гранда в красках расписывали, чего ждут от Федотова. Он с этой ответственностью не справился. Его вина в посредственных результатах очевидна, но еще больший спрос должен быть с тех, кто заранее сделал из пропустившего год вратаря надежду и опору. Не он же сам отправился служить на Северный флот, растеряв за это время форму.

Этот сюжет еще раз показывает, насколько опрометчиво удовлетворять собственное тщеславие, чем, взвесив все риски, выбрать максимально безопасный и надежный путь. Менеджмент ЦСКА на протяжении нескольких лет демонстрировал в своих шагах мудрость, взвешенность и стратегическое мышление. Но потом умудрился подпортить себе репутацию.

Позапрошлым летом Федотов поехал служить в армию, а через год, включив все доступные рычаги, ЦСКА волевым решением заставил КХЛ допустить вратаря до участия в чемпионате. Осадок от произошедшего остался печальный.

Хотя, возможно, люди, наделенные властью, задумаются о том, что ими было сделано неправильно, чтобы не повторить собственных ошибок в будущем. Умение слушать другую сторону никогда не было признаком слабости. Желание избежать конфликтов — тем более.