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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперкамбэк! «Авангард» отыгрался с 0:2 в матче года, сравняв счёт в серии с «Локомотивом»

«Локомотив» провалил встречу. Теперь судьба серии решится в седьмом матче.

Локомотив
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Локомотив — Авангард — 2:3, обзор шестого матча серии плей-офф КХЛ, видео, Авангард сравнял счёт в серии с Локомотивом | Источник: Чемпионат.com

«Авангард» рискнул, уволив Михаила Кравца в ходе серии с «Локомотивом», и смог вернуть серию в Ярославль. Перед шестым матчем команд счёт был 3−2 в пользу железнодорожников. И Омск мог отправиться в отпуск уже сегодня.

И начало обернулось для «Авангарда» сущим кошмаром. «Локомотив» давил и выглядел немногим лучше гостей. А то, как ярославцы открыли счёт, — это и вовсе форменное издевательство!

За восемь секунд до завершения первого периода «Локомотив» выиграл вбрасывание в чужой зоне. Несколько передач — и защитник Мартин Гернат оказывается один в убойной позиции. Мощнейшим броском не оставляет шансов вратарю — 1:0! За 0,2 секунды до конца периода!

Во время загрузки произошла ошибка.

Начало второго игрового отрезка также оказалось не лучшим для «Авангарда». «Локомотив» запер омичей в своей зоне, Максим Берёзкин вылез на пятачок и скинул на дальнюю штангу. Оттуда Максим Шалунов вбил шайбу в сетку. Голкипер гостей Павел Хомченко, кажется, даже не понял, что пропустил! «Как шайба прошла в ворота?» — читалось в его реакции.

0:2 к 23-й минуте решающего матча года. Хуже для «Авангарда» и не придумаешь.

Но омичи не стали сдаваться. На 28-й минуте голкипер омичей совершил шикарный сейв, сумев спасти свою команду от третьего гола. Следом гости провели свою атаку. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев поймал шайбу за воротами и выбил её — первым успел Томаш Юрчо. Словак точной передачей нашёл ворвавшегося в зону Николая Прохоркина, тот всем своим видом показал, что будет бросать, и — отдал поперечную передачу! Игорь Мартынов «распечатал» Исаева. 1:2!

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол, кажется, воодушевил «Авангард». Омичи серьёзно надавили на хозяев, закрыли их в своей зоне и начали раскатывать шайбу. Райан Спунер отдал на Владимира Ткачёва, тот полез на нескольких соперников — и отдал на левый фланг на Семёна Чистякова. Пять игроков «Локомотива» стояли рядом, но ни один (!) не прикрывал защитника. Семён спокойно принял шайбу, обработал, сблизился с Исаевым и бросил. 2:2! Хоккеисты ярославцев даже не сразу поняли, что пропустили, — продолжили отрабатывать эпизод.

Но это был гол. Гол после кошмарного провала защиты «Локомотива». У Чистякова было столько свободного времени, что он — без преувеличения — успел бы ещё и выписать чашечку кофе. Железнодорожники поплатились за ужасную игру в обороне в этом эпизоде. Реакция Игоря Никитина говорила сама за себя.

А «Авангард» отыгрался с 0:2 за 96 секунд!

Но на этом «Локомотив» не прекратил чудачить. Ярславцы под занавес периода нахватали удалений и остались втроём против пятерых. Омичи начали розыгрыш — а до конца 20-минутки оставались считанные секунды. Владимир Ткачёв отдал от синей на левый фланг на Спунера, Райан придержал шайбу и прострелил через пятачок. Прохоркин справа откликнулся на передачу и вбил её в ворота! 3:2 за три секунды до конца второго периода!

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде ярославцы должны были надавить, но хозяева по ощущениям были куда ближе к пропущенной шайбе. По крайней мере в начале игрового отрезка.

На последних минутах «Локомотив» совершил навал и перебросал соперника. Однако не мог извлечь выгоду из этого. А Исаев своими суперсейвами продолжал оставлять железнодорожников в игре.

В итоге «Авангард» додержал преимущество и совершил камбэк с 1−3 в серии! Команды довели серию до семи матчей — впервые в нынешнем плей-офф. Сможет ли «Авангард» довести свой камбэк до решающей победы? Или «Локомотив» соберётся и впервые за долгие годы выйдет в полуфинал плей-офф? Всё решится 30 марта в Омске.

Владимир Лаевский

Локомотив
2:3
1:0, 1:3, 0:0
Авангард
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