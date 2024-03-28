The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона

Отмечается, что в Национальной хоккейной лиге изданию подтвердили, что нет проблем или препятствий для немедленного перехода Федотова в команду или игры за неё.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.