«Авангард» спасает шаг, казавшийся безумием? Омск вернулся в серию после смены тренера

Смена тренера в «Авангарде» посреди плей-офф казалась самой абсурдной перестановкой года — что-то в духе тех времён, когда Анатолий Бардин был царём омского хоккея, а Раймо Сумманен ещё был тренером, актуальным на высшем уровне. Больших успехов такая встряска не приносила — и, пожалуй, никто не верил, что принесла бы сейчас.

Вместо Михаила Кравца врио главного тренера стал Сергей Звягин. Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России никогда до этого не работал главным, хотя давно получил в Омске должность поважнее простого тренера вратарей. Если сейчас пролистнуть официальный телеграм-канал «Авангарда», то реакция на такое назначение была однозначной — сообщение об увольнении пестрело эмодзи со слезинками и недоумением.

Даже самые бодрые омские оптимисты вряд ли могли поверить, что тренер-новичок выиграет три матча из четырёх против «Локомотива», который по двум встречам в Омске казался безжалостной машиной по генерации результата. Хоккейные роботы Игоря Никитина пёрли напролом, их позиционные атаки как будто не останавливались — и вдруг новый босс «Авангарда» смог сказать им «стоп, машина». За счёт чего это было достигнуто?

С лёгкой руки Николая Прохоркина и кого-то ещё все стали говорить, что этот «Авангард» побеждает за счёт системы Боба Хартли. При этом, если вспомнить стиль Хартли, франкоканадец зачастую ставил на несколько вещей: агрессивный прессинг, вертикальный стиль с немаленьким количеством бросков, хорошие контратаки, самоотверженная игра в защите и ловля шайбы на себя. Сложно сказать, что этот «Авангард» прессингует и старается наваливаться — с другой стороны, для такого хоккея нужна хорошая физическая подготовка, которая ставится летом. Возвращение на такие настройки прямо сейчас невозможно.

В этом плане Звягин следует другому тренду Хартли — если Боб хотел, то упрощал игру на максимум. В принципе, в НХЛ Хартли никогда и не считался атакующим тренером: конечно, его «Колорадо» забивал очень много, но было бы странно, если бы команда Сакика, Форсберга и Рэя Бурка шла бы где-то на дне таблицы. Сейчас гики в НХЛ любят считать «контролируемые входы» и «контролируемые выходы» в зону и из неё. Хартли и Звягин, который несколько лет работал с канадцем вместе, над такими вещами не заморачиваются. Если в текущий момент времени лучше просто вбросить шайбу в зону, то «Авангард» её вбросит.

Вообще, зачастую при игре «Авангарда» в своей зоне в голову приходило одно слово — «мелкотравчатая». Омичи отдавали шайбу и расставлялись так, будто это не они обладают одной из самых мощных атак в лиге. Эстетически такая игра оскорбляет — но у Звягина было две причины так сделать. Во-первых, Кравец уже попробовал перебегать и перебить «Локомотив» в первых играх, когда «Авангард» совершал астрономическое количество силовых, и ни к чему хорошему это не привело. Во-вторых, «Локомотив» весь регулярный чемпионат обламывал зубы в играх с аутсайдерами, которые отдавали шайбу, инициативу и терпеливо ждали. Буше и Ткачёва у «Локо» нет, и на качестве позиционных атак клуба это очень сильно сказывается.

Кажется, другая составляющая успеха Звягина — психологическая уверенность. Уже в первом победном видео поразило, как спокоен врио главного тренера. Кравец был другим — если вы помните, его видео из раздевалки порой пылали враждебностью к бывшим работодателям. Дамир Шарипзянов вполне ярко описал это: «Он слишком эмоциональный на лавке. Я даже много раз с ним об этом разговаривал. Он говорит, что не может по-другому. Я ему говорю: “Вы нас заводите”. Мы заводимся, начинаем на судей орать. Ко мне судьи уже каждую игру подходят: “Успокой лавку!” Блин, да дайте нам уже эти две минуты, может, мы потом успокоимся. А мы не можем!» Не до конца понятной остаётся и ситуация с Райаном Спунером, который не играл при Кравце, а при Звягине вернулся в состав и сразу начал набирать очки.

А что же сам «Локомотив», который близок к тому, чтобы отдать серию с 3−1? В первую очередь пропало феноменальное преимущество по физике, после которого в анонимных телеграм-каналах появились вбросы про «таблетки спецназа», которые использует Игорь Никитин. Неужели их запаса хватило только на две игры? Несколько раз «Локомотив» упускал моменты, когда соперник резко включался в игру. Это овертайм третьего матча, когда гости втопили газ в пол после того, как половину матча обороняли 1:1. Это третий период пятой игры в Омске, когда «Авангард» создал несколько классных моментов и дважды забил. Наконец, это две минуты во втором периоде вчера, когда счёт мог стать 3:0, но превратился в 2:2.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И, конечно, возникает вопрос уже к психологии «Локомотива». После того как Ярославль наконец убрал с дороги свой «криптонит» — ЦСКА и после того как увёз из Омска две победы, ярославцев чуть ли не заранее стали короновать. Но добить соперника у «Локомотива» не получилось — те игроки, которые вроде бы раскрылись в первом раунде, снова загадочным образом испарились. На лице Игоря Никитина, когда счёт вчера стал 2:2, читалась непривычная для него эмоция — недоумение.

Стоит ли говорить, что «Локомотив» вчера отдал серию своими руками? Нет. «Авангард», несмотря на возвращение в игру, всё-таки не убеждает — конечно, тренд на упрощение внезапно стал основным в этом Кубке Гагарина благодаря братьям Заварухиным. Однако «Локомотив» — это не догматичный «Ак Барс», паникующий СКА или играющее с травмами звёзд «Динамо», мы ждём, что один из самых опытных тренеров лиги сможет перестроиться под не самый сложный хоккей «Авангарда». С другой стороны, индивидуальное мастерство у омских звёзд выше — и это в ключевой момент может сказаться.