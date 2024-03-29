Плей-офф до лета и ужесточение потолка зарплат. Что означают большие изменения в КХЛ

В КХЛ появились очередные нововведения — сегодня завершилось заочное заседание Совета директоров, на котором были приняты решения по большим изменениям структуры регламента лиги.

Новые сроки проведения чемпионата

Начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Теперь сезон будет заканчиваться на месяц позже — в этом году обладатели Кубка Гагарина и Кубка Харламова в последний раз определятся не позднее 30 апреля. Открытие рынка свободных агентов, соответственно, также должно перенестись с 1 мая на 1 июня. При этом пока неизвестна дата начала регулярного чемпионата — будет ли это так же, как и раньше, в первых числах сентября или же в октябре.

Решение по-своему историческое — теперь последние стадии сезона будут проходить параллельно с чемпионатом мира, от чего раньше в КХЛ старательно отказывались. Продолжится ли такая практика, когда национальная команда вернётся на международную арену (а рано или поздно это обязательно произойдёт) — вопрос, который сразу же приходит в голову и ответ на который ответ пока не очевиден.

Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля. Скорее всего, это означает перенос или же и вовсе отмену многих предсезонных турниров — опять же, в зависимости от даты начала регулярного чемпионата.

Потолок зарплат

Изменения коснутся и заявок клубов на сезон, и этих изменений достаточно много. Отныне каждая команда может иметь не более 25 хоккеистов на односторонних контрактах; не более 45 хоккеистов на двусторонних и трёхсторонних контрактах, если у клуба КХЛ нет команды из системы в ВХЛ («Лада» или «Амур»), и не более 75, если такая команда имеется (ЦСКА, СКА, «Авангард», «Локомотив» и другие).

При этом лига имеет право отказать в регистрации одностороннего контракта в период межсезонья и до подачи заявки клуба для участия в регулярке, если доход по такому контракту будет превышать потолок зарплат клуба. То есть КХЛ может запретить (=запретит) тому же СКА заявлять новых хоккеистов, пока армейцы не очистят свою платёжку — а она на следующий сезон у них забита сверх меры.

Да и в пол зарплат теперь так просто не уложишься — чтобы зарплата игрока учитывалась в ведомости, хоккеист должен провести не менее трёх матчей в регулярном чемпионате. Поэтому набирать контракты «для массовости» — больше не вариант.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Практика переподписания контрактов в меньшую сторону также изменится — теперь понижение зарплаты будет считаться только у первых трёх хоккеистов, которые подпишут такие соглашения, а вот у четвёртого, пятого, шестого и т. д. в таких случаях будет учитываться сумма старого контракта.

Массовых переходов из одного клуба в другой а-ля СКА — «Лада» или же «Северсталь» — «Металлург» больше не будет — введён лимит на три подобных перехода. В тексте не говорится об этом напрямую, однако похоже, что это будет касаться не только обменов, но и переходов в качестве неограниченно свободных агентов.

Пока только предстоит понять, как сработают эти изменения на практике. Однако на бумаге это выглядит интересно и, кажется, поспособствует дальнейшему развитию конкуренции в лиге.