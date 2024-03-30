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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на решающий матч серии ¼ финала Кубка Гагарина

Сегодня, 30 марта, в Омске состоится седьмая решающая встреча в серии ¼ финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив».

Авангард
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«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на решающий матч серии ¼ финала Кубка Гагарина | Источник: Чемпионат.com

Начало встречи — в 13:30 мск.

Состав «Авангарда» на матч выглядит следующим образом:

В состав ярославского «Локомотива» вернулись нападающие Иван Чехович и Даниил Тесанов.

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз, и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

Уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4−0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4−1.

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