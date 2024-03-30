«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на решающий матч серии ¼ финала Кубка Гагарина

Начало встречи — в 13:30 мск.
Состав «Авангарда» на матч выглядит следующим образом:
В состав ярославского «Локомотива» вернулись нападающие Иван Чехович и Даниил Тесанов.
Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз, и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.
Уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4−0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4−1.
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