«Локомотив» обыграл «Авангард» по итогам семи матчей и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 30 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 2:0 обыграл омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive-Арене» в присутствии 12 011 зрителей.

Шайбы забросили Артур Каюмов (17-я минута) и Максим Березкин (41).

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В полуфинале ярославская команда сыграет с челябинским «Трактором».

В другом полуфинале екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с победителем серии между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Шестой матч серии пройдет 30 марта в Москве, после пяти игр «Металлург» ведет со счетом 3−2.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. «Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» стал третьим на Западе. В первом раунде плей-офф «Локомотив» со счетом 4−1 в серии обыграл московский ЦСКА, обладателя Кубка Гагарина прошлого сезона. «Авангард» был сильнее тольяттинской «Лады» (4−1).