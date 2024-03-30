Нападающий «Спартака» Ковальчук сыграет в шестом матче серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук примет участие в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ковальчук не принимал участия в пятом матче серии. Помимо Ковальчука, в состав вернулся Александр Бурмистров. Защитник Семен Ручкин заменил игрока обороны Михала Чайковски. В составе «Металлурга» не произошло изменений.

Впервые в текущем плей-офф с первых минут ворота «Спартака» будет защищать Андрей Кареев. После третьей пропущенной шайбы в пятой встрече (3:5) он заменил Дмитрия Николаева.

Матч начнется в 17:00 мск, игра пройдет в Москве на арене «Мегаспорт». Счет в серии до четырех побед 3−2 в пользу «Металлурга».