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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» идет к чемпионству: избежали провала и добили «Авангард»

«Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Серия «Авангарда» и «Локомотива» по накалу и событийности с запасом обошла другие битвы второго раунда плей-офф КХЛ. Мы увидели абсолютно все: шикарную борьбу и разгром, сенсационные кадровые изменения в Омске и открытие новых героев, хладнокровное наказание и драму.

После первых двух матчей почти никто не сомневался в итоговом успехе «Локомотива», но серия затянулась и дошла до решающего седьмого матча. Если в начале противостояния «железнодорожники» беспощадно били соперника по ключевым болевым точкам, то впоследствии «Авангард» обнаружил у оппонента очередные проблемы с психологией. То, как паниковали ярославцы в третьем периоде шестой игры, поразило и удивило.

«Мы немножко растерялись после первых игр в том плане, что все как-то… А сейчас все так, как и должно было быть в серии с “Авангардом”. Мне кажется, следующий матч и покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год, что мы за команда. Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, размыла наше основание», — поэтично описал ситуацию главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после шестой встречи.

Источник: РИА "Новости"

«Железнодорожники» прислушались к словам босса. Уже с первого периода седьмой игры «Локомотив» полностью владел преимуществом и давил «Авангард», хотя омичи умело оказывали сопротивление и имели хорошие шансы открыть счет. Но это, как и в большинстве матчей противостояния, сделали именно ярославцы.

Артур Каюмов подкараулил неожиданную ошибку капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и реализовал выход один на один.

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Впоследствии «Локомотив» не сбавлял обороты и мог формально все решить во второй 20-минутке, но Павел Хомченко гениальным сейвом спас «Авангард» и оставил свою команду в игре. Правда, не надолго.

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Максим Березкин в самом дебюте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива». Выход два в одного ярославцы реализовали хладнокровно — именно так, как и делали по ходу всего сезона.

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2:0 в матче и 4−3 в серии — «Локомотив» впервые с 2017 года и пятый раз в истории добрался до третьего раунда плей-офф КХЛ. Лишь однажды ярославцам удалось преодолеть данный этап: в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги «железнодорожники» уступили «Ак Барсу» в семиматчевой финальной серии Кубка Гагарина.

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В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Локомотив» встретится с «Трактором». Челябинцы сотворили две сенсации, одолев сначала «Ак Барс», а затем и лучший клуб регулярного сезона московское «Динамо». В обеих сериях подопечные Алексея Заварухина не выглядели фаворитами. Не станет исключением и их противостояние с «железнодорожниками». Но «Локомотив» на фоне предыдущих соперников челябинского клуба выглядит совсем другим оппонентом — тем, который наконец-то научился использовать свои голевые моменты, а не транжирить их. Этот фактор может стать ключевым в грядущей серии.

Автор: Андрей Сенченко

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