«Локомотив» идет к чемпионству: избежали провала и добили «Авангард»

Серия «Авангарда» и «Локомотива» по накалу и событийности с запасом обошла другие битвы второго раунда плей-офф КХЛ. Мы увидели абсолютно все: шикарную борьбу и разгром, сенсационные кадровые изменения в Омске и открытие новых героев, хладнокровное наказание и драму.

После первых двух матчей почти никто не сомневался в итоговом успехе «Локомотива», но серия затянулась и дошла до решающего седьмого матча. Если в начале противостояния «железнодорожники» беспощадно били соперника по ключевым болевым точкам, то впоследствии «Авангард» обнаружил у оппонента очередные проблемы с психологией. То, как паниковали ярославцы в третьем периоде шестой игры, поразило и удивило.

«Мы немножко растерялись после первых игр в том плане, что все как-то… А сейчас все так, как и должно было быть в серии с “Авангардом”. Мне кажется, следующий матч и покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год, что мы за команда. Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, размыла наше основание», — поэтично описал ситуацию главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после шестой встречи.

«Железнодорожники» прислушались к словам босса. Уже с первого периода седьмой игры «Локомотив» полностью владел преимуществом и давил «Авангард», хотя омичи умело оказывали сопротивление и имели хорошие шансы открыть счет. Но это, как и в большинстве матчей противостояния, сделали именно ярославцы.

Артур Каюмов подкараулил неожиданную ошибку капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова и реализовал выход один на один.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281483&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впоследствии «Локомотив» не сбавлял обороты и мог формально все решить во второй 20-минутке, но Павел Хомченко гениальным сейвом спас «Авангард» и оставил свою команду в игре. Правда, не надолго.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281487&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Березкин в самом дебюте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива». Выход два в одного ярославцы реализовали хладнокровно — именно так, как и делали по ходу всего сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281488&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2:0 в матче и 4−3 в серии — «Локомотив» впервые с 2017 года и пятый раз в истории добрался до третьего раунда плей-офф КХЛ. Лишь однажды ярославцам удалось преодолеть данный этап: в дебютном сезоне Континентальной хоккейной лиги «железнодорожники» уступили «Ак Барсу» в семиматчевой финальной серии Кубка Гагарина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281498&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Локомотив» встретится с «Трактором». Челябинцы сотворили две сенсации, одолев сначала «Ак Барс», а затем и лучший клуб регулярного сезона московское «Динамо». В обеих сериях подопечные Алексея Заварухина не выглядели фаворитами. Не станет исключением и их противостояние с «железнодорожниками». Но «Локомотив» на фоне предыдущих соперников челябинского клуба выглядит совсем другим оппонентом — тем, который наконец-то научился использовать свои голевые моменты, а не транжирить их. Этот фактор может стать ключевым в грядущей серии.