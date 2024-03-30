«Металлург» обыграл «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ
Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4−2.
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Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4−2.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 9 697 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я минута), Денис Зернов (38) и Никита Михайлис (50).
«Металлург» выиграл серию со счетом 4−2 и в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске.