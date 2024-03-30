«Металлург» обыграл «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 9 697 зрителей.