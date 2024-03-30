Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:30
Флорида
Детройт
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Вегас
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Металлург Мг
03
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
31.03
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
31.03
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
02
Хоккей. НХЛ
31.03
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
31.03
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
31.03
Виннипег
Оттава
Хоккей. НХЛ
31.03
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
31.03
Монреаль
Каролина
Хоккей. НХЛ
31.03
Тампа-Бэй
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.03
Филадельфия
Чикаго
Хоккей. НХЛ
31.03
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
31.03
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
31.03
Сиэтл
Даллас
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Спартак
Металлург Мг
03
13:30
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:13 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ

Магнитогорский клуб выиграл серию со счетом 4−2.

Металлург Мг
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/hcmetallurg

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 9 697 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я минута), Денис Зернов (38) и Никита Михайлис (50).

«Металлург» выиграл серию со счетом 4−2 и в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Первый матч пройдет 3 апреля в Магнитогорске.

Спартак
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь