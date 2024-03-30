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23:28 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук: Хоккеисты «Спартака» в серии с «Металлургом» словно уперлись в стену

Красно-белые в трех матчах из шести не смогли поразить ворота соперника.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» в матчах плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» при атаках словно упирались в стену. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

«Спартак» проиграл в шестом матче «Металлургу» (0:3) и выбыл из плей-офф, уступив в серии со счетом 2−4. В трех играх серии красно-белые не смогли забить.

«Начало безобразное, надо было начинать намного агрессивнее, тем более когда проигрываем. Поэтому обидно, но что делать, — сказал Ковальчук. — Провели хорошую регулярку, думаю, ребята сделали в этом году шажок вперед, много молодых ребят и тренерский штаб набрались опыта. Что касается плей-офф, то надо было действовать хладнокровнее, что-то надо было поменять, действовать с хитрецой. Мы словно уперлись в стенку».

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина отметил атмосферу на домашних матчах. «Жаль, что до следующего сезона мы ее больше не увидим. Разговаривали с ребятами, эти моменты надо ценить. Кажется, ты молодой и юный, у тебя много раз такое будет. Но хоккейная карьера настолько быстра и непредсказуема, что может никогда никто из этой команды не сыграет в плей-офф, и тем более за “Спартак”, — сказал он.

40-летний Ковальчук рассказал о своем будущем. «Сейчас надо перевести дух, было интересно, много хоккея. А что будет дальше, посмотрим, надо немного выдохнуть, время покажет», — отметил он.

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0:3
0:1, 0:1, 0:1
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