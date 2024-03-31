В полуфиналах численный перевес у Востока. «Спартак» и «Авангард» вылетели из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Локомотив» и «Металлург» стали полуфиналистами плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославцы по итогам семи матчей выбили из розыгрыша Кубка Гагарина омский «Авангард», а магнитогорскому клубу понадобилось на одну встречу меньше, чтобы пройти московский «Спартак».

«Авангард» уступал в серии со счетом 1−3, однако смог выиграть две встречи подряд и перевести противостояние в решающую седьмую игру. Казалось, что омичи на кураже и при своих болельщиках дожмут соперника, однако железнодорожники смогли собраться и показали образцовую игру, в том числе в обороне, одержав победу со счетом 2:0. Голкипер ярославцев Даниил Исаев дважды в серии сыграл «на ноль». Ударное звено «Авангарда» в составе Владимира Ткачева, Райана Спунера и Рида Буше в нужный момент ничем себя не проявили.

Четвертьфиналы плей-офф КХЛ показали, как системность и баланс в игре взяли верх над мастерством отдельно взятых игроков. В противостоянии екатеринбургского «Автомобилиста» и петербургского СКА (4−1) армейцам не хватило усилий пока что лучшего бомбардира Кубка Гагарина Марата Хайруллина. В серии московского «Динамо» и «Трактора» (0−4) челябинцы в атаке оказались сильнее одного из лучших звеньев в регулярном чемпионате в лице Никиты Гусева, Седрика Пакетта и Джордана Уила. Здорово сыграли и вратари победивших в четвертьфиналах команд. Речь идет о Заке Фукале из «Трактора», Илье Набокове («Металлург»), Исаеве и Евгении Аликине («Автомобилист»).

«Спартак» и «Металлург» в серии обменялись двумя домашними победами. В пятой игре в Магнитогорске красно-белые, уступая по ходу встречи 0:4, смогли забросить три шайбы, и, если бы не удаление Максима Цыплакова, после которого хозяева забили пятый гол, вполне могли бы зацепиться за положительный результат. Перед шестым матчем в Москве игроков «Спартака» попытались взбодрить болельщики, которые выступили с напутствием команде в стенах «Мегаспорта». Во время игры они вывесили баннер в поддержку лучшего бомбардира команды Николая Голдобина, у которого перед предыдущей игрой родилась дочь.

Если у «Металлурга» изменений в составе не было, то у «Спартака» в воротах впервые с первых минут в этом плей-офф появился Андрей Кареев вместо приболевшего Дмитрия Николаева. Вернулись в состав Илья Ковальчук и Александр Бурмистров, не попал в заявку защитник Михал Чайковски, получивший болезненный удар по лицу в одной из предыдущих игр. Но эти перемены не помогли «Спартаку» — «Металлург» одержал уверенную победу со счетом 3:0 и вышел в полуфинал. Все три гола «Спартак» пропустил, когда на льду находилась тройка в составе Цыплакова, Андрея Локтионова и Михаила Мальцева.

«В плей-офф не нужно красоты»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после матча отметил, что это была серия равных соперников. «Мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке, — сказал он. — Очень сильная команда, сбалансированная, нам чуть не хватило опыта и реализации. Упрекнуть мы не вправе никого, все, что могли, мы оставили на льду».

Несмотря на вылет из плей-офф, «Спартак» текущий сезон может записать себе в актив. Красно-белые успешно, если сравнивать с прошлым сезоном, провели регулярный чемпионат, став самой результативной командой. «Думаю, каждый игрок сделал шаг вперед по сравнению с прошлыми годами, мы растем», — сказал ТАСС Цыплаков.

Жамнов после одной из предыдущих игр признал, что его игроки не так часто лезли на ворота и работали на пятачке. «Мало трудовых шайб пытались забить, мало лезли на ворота, мало добивали. Все зависело от нас, все пытались сделать красиво, но в плей-офф красота не главное», — добавил Цыплаков.

Основной задачей «Спартака» на межсезонье является качественная селекция. Вероятно, первая тройка красно-белых распадется в связи с возвращением Ивана Морозова в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас». Может уйти и Цыплаков, контракт которого истекает в конце апреля. Не определился с планами на будущее и пришедший в декабре в команду Илья Ковальчук. Его приход в команду был более важен с точки зрения поднятия духа в раздевалке, а в плане игровых схем и тактики он в большей степени был игроком ротации.